نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها تريند جوجل.. تفاصيل تجسيد أنجلينا جولي لشخصية ماريا كالاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة أنجلينا جولي، تريند مؤشر البحث جوجل وذلك بسبب دفاعها عن فلسطين ووصفها زعماء العالم بالمتواطئون.

تجسيد أنجلينا جولي لشخصية ماريا كالاس

وتستأنف حاليًا أنجلينا جولي تصوير أحدث أعمالها السينمائية والذي تجسد فيه شخصية ماريا كالاس وتقدم قصة حياتها، وكانت الصور الأولى تثبت تقديمها سيرة مغنية الأوبرا الشهيرة ماريا كالاس، في فيلمًا من المقرر كشف باقي تفاصيله في الفترة المقبلة.

وظهرت أنجلينا جولي في الصور الأولى من الفيلم، وهي تشبه ماريا كالاس، واعتمدت على بعض الحيل التي تجعل هذا الشبه يبدو متطابقًا، بين المكياح المتشابه من حيث "الأيلينر" و"البلاشر" الخفيف، بجانب وضعية الشعر، والقبعة الكبيرة التي تضيف بشكل كبير لإطلالتها الأنيقة، وحتى ألوان الأزياء نفسها لم تختلف.

علاوة على ارتدائها النظارات الكبيرة الحجم، ذات العدسات المقعرة التي جعلتها تبدو كأنها تؤامها المتطابق.

وتسلط الضوء في الفيلم على حياة ماريا كالاس من ناحية إرثها وحياتها المضطربة التي مرت بالعديد من الأشياء والمفاجأة أنها ارتدت بعض ملابس ماريا كالاس الحقيقية في الفيلم، لأنها نفس المقاس، بل وارتدت قطعة الفراء العتيقة من مجموعة أرشيف ماسيمو كانتيني باريني.

تصريحات أنجلينا جولي عن تجسيدها شخصية ماريا كالاس

وقالت أنجلينا عن الدور: أتحمل المسؤولية تجاه حياة ماريا وإرثها على محمل الجد، وسأقدم كل ما بوسعي لمواجهة التحدي، فتقديم سيرة ماريا وبسيناريو لستيفن نايت، هو حلم.

من هي ماريا كالاس؟

ماريا كالاس ‏مغنية الأوبرا اليونانية التي عاشت سنوات طفولتها في الحي اليوناني بنيويورك، قبل أن تعود مع والدتها إلى اليونان، وهي في سن الثالثة عشر، ولدت في 1923، وتوفت في 1977، وحلصت على جائزة جرامي لإنجاز العمر، واشتهرت بأدائها على المسرح وحياتها العاطفية المضطربة التي شملت قصة حب مع اليوناني أرسطو أوناسيس، الذي تزوج من جاكي كينيدي.

نبذة عن أنجلينا جولي

أنجلينا جولي من مواليد 4 يونيو 1975، وهي ممثلة، وصانعة أفلام، وإنسانية أمريكية. حصلت على العديد من الجوائز مثل: جائزة أوسكار واحدة، و3 جوائز غولدن غلوب، وجائزتين نقابة ممثلي الشاشة، ولُقبت بالممثلة الأعلى أجرًا في هوليوود عدة مرات. تُعرف جولي بأعمالها الخيرية الكثيرة، واختيرت عدة مرات لجائزة المرأة الأكثر تأثيرًا على مستوى العالمبدأت أنجلينا بالعمل كعارضة أزياء في الرابعة عشر من عمرها، وعملت في لوس أنجلوس، ونيويورك، ولندن، وفي نفس الوقت ظهرت في العديد من الأغاني المصورة. ومن تلك الأغاني المصورة التي ظهرت فيها أغنية الأحلام تأتي من خلال روك أند رولز للفنان ميت لوف، وأغنية ألتا ماريا للفنان أنطونيلو فندتي، وأغنية الوقوف إلى جانب امرأتي للفنان ليني كرافيتز، وأغنية إنه عن الوقت لفريق The Lemonheads.

