نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا اعتذرت زوجة أمير طعيمة لـ أكرم حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتذرت زوجة أمير طعيمة للفنان أكرم حسني بعدما اتهمته أنه سبب طلاقها منه وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك ".

وكتبت زوجة أمير طعيمة: اعتذار واجب صديقي العزيز أكرم ألتمس منك خالص الأعتذار، لقد تسرعت في آمر شديد الخصوصية بالنسبة لي وأقحمتك فيما لا يعنيك بقصد أو دون ".

وأضاف: "قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. [ الأعراف: 23] ومن واجباتي وضميري وقبل أي شئ وأعترف لقد وقعت في فخ عظيم ويلام المرء علي أفعاله وأشهد الله إنني الآن ليس في قلبي تجاهك غير المحبة والتقدير والأحترام وأمنياتي لك بالتوفيق في ذريتك ومالك بالنسبة لأمير.

أوضح حقيقة الآمر فهو ليس أب لأولادي

ولو قلت كذالك لكذبت وبعهد الله خنت

ولكن أمير يعني لي الكثير ولو تحدثت لمل الوقت مني وسأم من كثرة الحديث.

واستطردت:' أحيانًا يكون الشكر في الشريك جريمة ولا أخفي سرآ نصحني الناس كثيرا بعدم التحدث عنه لا بالخير ولا بالشر وخصوصًا الخير ولم أسمع سمعت نفسي أصابني العنجهية غير مبررة وكأنني دون البشر لم يصبني شيءٍ والحمد الله كثيرأ علي ما أصبت ولو زادني مئات الأصابات في ولا في أولادي ولا أهلي ومن أحب لسجدت وشكرت وحمدت فهذا فضل من الله ونعمة يتمني غيري نيلها.



صرحت:' الحمد لله علي نعمة صحة الأسرة وكلنا نشاهد ونري ما يحدث في العالم من منا يتمني زوال البيت بأكمله ولا يمس أحد بأبنائه فأنا في أمان الله ولطفه

واختمت: "رجاء شخصي أحبابي وأصدقائي

أعرفهم بشكل شخصي ولم تتاح لي الحياة بمقابلتهم كفوا وأرفعوا أيديكم وألسنتكم عن أمير وعن أسرتي جميعًا".

“تمني أحنا طول حياتنا معروفة بالألتزام بلاش حاليًا يكون الحديث عن كلام غير أخلاقي تجاهنا في نوعية برامج معروفة للجميع بالفضايح وبتدفع أعلي أجور تفتكروا ما أتعرضش علي أمير ضيف فيها ؟ طبعًا أتعرض وعجزوا عن أستضافته الفلوس ممكن تيجي بس بالشغل مش بالحديث عن الناس في التيلفزيون الناس اللي مصممة وبتلاحقني كضيفة أصابهم اللوث”.

"لما أتكلم عن حد يخصني يا أقول إشادة وإشادة حق ومعنديش كلام يتقال تاني، أخيرا_ لم أتحدث عن هذا الموضوع بشكل أوبآخر شهادة_أمام_الله_ لم يعلم أي عن هذا الكلام ولا أحد غيري كتبه ولا أحد قال لي ماذا أقول وبماذا أشهد سأقف أمام الله وحدي.. يوم لا ينفع مال ولا بنون وأسأل الله القلب السليم".

تعليق أمير طعيمة



وكان قد قام الشاعر أمير طعيمة بالرد علي هجوم زوجته على الفنان اكرم حسني واتهمته بإنه سبب انفصالهم، وكتب على صفحته الشخصية على الفيسبوك، قائلا: "انا منفصل رسميا من شهرين وكنت منتظر الاعلان الرسمي لحين الانتهاء من بعض الاجراءات القانونية اللي كنت اتمنى إنه ا تتم بشكل ودي حفاظا على مصلحة اولادي ورغبة مني ان الامور تتم بشكل يليق بعشرة سنين طويلة وللاسف لمًا ده ما حصلش الطلاق وقع.