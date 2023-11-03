مؤقتًا.. إنجي وجدان تعلن اعتزالها السوشيال ميديا: "محتاجة بريك"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة إنجي وجدان، اعتزالها عن برامج وتطبيقات التواصل الإجتماعي، لفترة من الوقت، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

منشور إنجي وجدان

وكتبت إنجي وجدان منشور تعلن فيه عن إبتعادها عن السوشيال ميديا لفترة من الوقت، موضحة طريقة للتواصل معاها عن طريق تطبيقات لتواصل الإجتماعي، وذلك عبر حسابها على تطبيق إنستجرام.

وكتبت إنجي في المنشور قائلة: انا اسفة ولكن انا مضطرة ابعد عن السوشيال ميديا شوية محتاجه بريك اللي محتاجني ضروري ممكن يبعتلي ايمايل.

انجي وجدان تتضامن مع أطفال غزة

وكانت قد أعربت الفنانة إنجي وجدان، عن حزنها الشديد، بسبب الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية، وعن القصف المستمر على قطاع غزة، وما ينتج عنه من قتل عدد كبير من الأطفال والأرواح البريئة التي ليس لها ذنب في ما يحدث لها من جيش الإحتلال الاسرائيلي.

وقالت في منشور شاركته عبر حسابها على تطبيق إنستجرام قائلة: “انا مش عايزة حرب انا عايزة اللي بيحصل فيفلسطين يقف بس مش طبيعي ناس كتير وقادة كتير عماله تقول انت ضدد ده طب وبعدين إيه الحل؟”.

وتابعت: “انا نفسي أنام وأصحى على أخبار مريحة نفسي أبطل احلم بالاولاد إلى بيموتوا حد يعمل حاجه معرفش ايه بس اي حاجه توقفالجرايم اللي بتحصل #فلسطين”.



فيلم بلموندو

وتنتظر الفنانه انجي وجدان عرض فيلهما الجديد بلموندو الذي تشارك مع الفنان حسن الرداد، والذي من المقرر عرضه خلال الاسابيع المقبلة في دور العرض السينمائية.

أبطال فيلم بلموندو



فيلم "بلموندو" بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وآخرون،والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

أحداث فيلم بلموندو

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.