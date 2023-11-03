ويجز عن الحرب على غزة: "فلوس الشعب الأمريكي بتروح في اتجاه خاطئ"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث مطرب الراب ويجز خلال استضافته في احد اللقاءات التلفزيونيه، عن القضية الفلسطينية وما يشهده قطاع غزة خلال حربهم في الوقت الحالي مع الاحتلال الإسرائيلي، معربًا عن غضبه واستيائه بسبب عدم تحدث القائمين على منظمات حقوق الإنسان بشأن الشعب الفلسطيني.

وأوضح: “أول ما جيت أمريكا حسيت إننا محتاجين نصرف الفلوس دي في حاجات تانية، وبقول للشعب الأمريكي فلوسكم بتروح في اتجاه خاطئ جدًا ومحتاجين نعمل بيها حاجة تانية، مش عارف ألوم على مين ولا مين ولكن المفروض منتكلمش في بديهيات زي دي.. إحنا محتاجين حد يوقف اللي بيحصل في غزة، اللي أنا بحاول أقوله إن الحرب دي محسومة واحنا عارفين الجانب بتاعنا كويس وإننا على الجنب الصح، ومعتقدش إن الناس هتاخد وقت عقبال ما تعرف اللي بيحصل، لأن البيت الأبيض عنده فكرة”.

ويجز: إحنا المفروض نوقف كلام عن حقوق السلاحف

وتابع ويجز: “يعني الاستخبارات الأمريكية مش عارفة اللي بيحصل في غزة؟ لأ هما مليون في المية عارفين اللي بيحصل في غزة، واللي بيحصل في غزة معمول حسابه ومعموله خطة والناس دي عارفة كويس هي بتعمل إيه.. الفلسطينيين مش عايزين غير أرضهم هما معندهمش غيرها، أنا عايز أعرف الناس اللي بتحامي لكيان لسة معمول أو الناس اللي جاية من برلين ونيويورك ونتنياهو مولود في نيويورك، فأتمنى إن الناس دي لو مش هتعرف تموت علشان الأرض اللي هي واقفة عليها تروح أماكنها بمنتهى البساطة.. إحنا المفروض نوقف كلام عن حقوق السلاحف لغاية ما نشوف مين هيتكلم في حقوق الفلسطينيين، لأن كل حد بيتكلم عن حقوق كل حاجة في الكوكب إلا لما وصلنا عند النقطة دي بقت أمريكا بتحارب الإرهاب طيب فين الإرهاب؟”.

أحدث أعمال ويجز

ومن ناحية اخري، يحيى ويجز خامس حفلات جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، في فلوريدا، اليوم الخميس 2 نوفمبر المقبل، وذلك بعد إحيائه حفله الأول في تورنتو، والثانى في مونتريال، وحفله الثالث نيويورك، أما حفله الرابع أحياه يوم الثلاثاء 31 أكتوبر في واشنطن، من المقرر أن يقدم مجموعة من أغانيه الغنائية التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة، ومنها: "عفاريت الأسفلت، بعودة يابلادي، البخت، أميره، حلوة منك، الدنيا ايه".

آخر أعمال ويجز

ويذكر ان آخر أعمال ويجز طرحه لأغنية "إيه الدنيا" التي حققت نجاحا كبيرا، والتي أطلقها ضمن أعمال موسم عيد الأضحى الفنية، تتضمن كلمات أغنية إيه الدنيا لمطرب الراب ويجز الأتي: «الدنيا ايه، غير كام جدع بمسي عليه، غير كام حسود تودي عليه، معايا ما يكفي اجبي عليك، الدنيا ايه، غير كام جدع بمسي عليه، غير كام حسود تودي عليه، معايا ما يكفي اجبي عليك، ايدي طايلة وبتوصل، تعاديني دغري هتتحسر، وبتفصل M1000، فيها اول متعصب، فيها تاني ع الحامي، انا ع المارد الالماني، فين الكترة ف الغفلة».