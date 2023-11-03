بعد طرح البوستر الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل إقامة جبرية لـ هنا الزاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الجمهور عرض مسلسل «إقامة جبرية» بطولة هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي، من المقرر أن يعرض خلال الأيام المقبلة، على أحد المنصات الإلكترونية، طُرح أمس البوستر الرسمي الأول للمسلسل، وتصدرت الزاهد ومحمد الشرنوبي وصابرين البوستر، الذي ظهروا خلاله مرتديين ملابس سوداء عبرت عن غموض أحداث العمل

قصة مسلسل إقامة جبرية



تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، تجسد هنا الزاهد خلاله شخصي صيدلانية تعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال، فيما ظهر محمد الشرنوبي بشخصية بطل العالم في السباحة، وتقدم صابرين دور والدته وتعمل طبيبة نفسية، تلجأ إليها هنا الزاهد من أجل تلقي العلاج.

ابطال مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات، من بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.



معلومات عن مسلسل إقامة جبرية لـ هنا الزاهد



ويشهد إقامة جبرية ابتعاد هنا الزاهد عن تقديم التيمة الكوميدية التي غلبت على معظم أعمالها في الفترة الأخيرة، منها مسلسل سيب وأنا أسيب وفيلم مستر إكس، ويعد المسلسل التجربة الفنية الثالثة التي تجمع هنا والشرنوبي، حيث سبق واجتمعا في مسلسل حلوة الدنيا سكر الذي قدمته الزاهد في 2021، كما انتهى الثنائي منذ فترة طويلة من تصوير فيلم بضع ساعات في يوم ما، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائي قريبًا.

آخر اعمال هنا الزاهد

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ويذكر ان اخر اعمال هنا الزاهد تستعد لتقديم مسرحية جديدة بعنوان كذا نوفل، ضمن فعاليات موسم الرياض الحالي 2023، ويشاركها في البطولة أحمد السعدني، حسين فهمي، محمد عبدالرحمن، ميرنا جميل، وشيرين، كما حققت الزاهد نجاحًا كبيرًا في آخر أعمالها الفنية وهو مسلسل سيب وأنا أسيب، الذي تصدر مشاهدات منصة شاهد الإلكترونية طوال فترة عرضه، وضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم: الفنان أحمد السعدني، والفنانة هنا الزاهد، محمد جمعة، هنادي مهنا، عارفة عبد الرسول، وآخرون، والعمل من إخراج وائل إحسان.