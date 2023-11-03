حودة بندق يطرح أغنية الجديدة "اللي فات مر بس مر" (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان حودة بندق، وتيتو بندق، خلال الساعات القليلة الماضية أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم “اللي فات مر بس مر”، وذلك عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية اللي فات مر بس مر لـ حودة بندق

وأغنية اللي فات مر بس مر لـ حودة بندق وتيتو بندق من كلمات أحمد يوسف الجوكر، وألحان بندق.

آخر أعمال حودة بندق

وتصدر المطرب الشعبي حودة بندق مؤخرا تريند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وذلك بعد طرحه كليب أغنية "الفنكوش.. يا مداوي"،عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأغنية الفنكوش، من غناء حوده بندق، كلمات حكيم نادي، توزيع موسيقي معتز عادل (تايجر) والكليب من إخراج زيزو الاسود.

كلمات اغنية "الفنكوش.. يا مداوي" لـ حودة بندق

“وعامل نفسي قال مرضي وأنا موجوع ولو سبتوني مع نفسي هعوم في دموع وساند ناس مبتحسش وحابب ناس مبتحبش ولو سألوني عن حالي في ثانيه بغير الموضوع يا مداوي داويني بقي والنبي أنا مأزي من كوكبي مع إني زكي مش غبي وبتراضا يامصبر صبرني علىاوجاعي الجرح كلو بتاعي الفرح ناسي عنواني كالعاده طب استنوا على قلبي لاجل يعيش مفيش واحد وقف جنبي وربي مفيش انا ضحيتعلشانكو وشوفت كتير أو ي منكو ومن النهارده انتو خلاص متلزمونيش يامهون هونها عاللي في ديقه موجوع في كل دقيقه دموعه نازله بريئهوجعاني يا ابني أمي كلنا برا بندعيلك فاضل حبه وهنجيلك في قلوبنا يااخويا شايلينك وبنعاني بمثل إني أنا ثابت وأنا اتهزيت أناموجوع ومش قادر يا ناس جضيت من كل إلى كان جمبي وكل واحد داق حبي من كتر ما جرحي أنا وجعني اتهديت مغشوش وصحابيطلعو فشوش والحب ده فنكوش تقرب ماتلاقيهوش ولا تشوفو مستغرب من كلو عمال أهرب من الوحده عمال أقرب الناس بقت ترعب مايتشافو”.