عبد العزيز مخيون: إسرائيل دولة قائمة علي الباطل.. وبرغم الوحشية المقاومة بها الكثير من المفاجآت

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان عبد العزيز مخيون، عن معني كلمة وطن قائلا: "الوطن هو الإحساس بالكرامة، والشعور بالإطمئنان، وأن تكون كرامتي محفوظة هذه هي معني كلمة الوطن".

وكشف دور الفنان خلال الظروف الحالية، وذلك خلال إستضافته في برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمة الإعلامية إنجي علي، على "نجوم إف إم"، قائلا: "يجب أن يحرص علي توعية الشعب والجمهور بقدر المستطاع، وأساليب التوعية كثيرة جدا مثل الحوار الذي نقدمة حاليا، لأن الدعاية الصهيونية وأساليب التضليل قوية جدا وتعمل بكثرة الفترة الحالية، ويجب علي مواجهاتها ونعين بإسرار وهذه هي مهمتنا".

وتابع حديثه قائلا: "وبرغم الوحشية ورغم القصف الهمجي والتواطئي الغربي سوف ننتصر، والمقاومة بخير والمقاومة بها الكثير من المفاجأت، وإسرائيل هي دولة مرفقة ودولة قائمة علي الباطل وهي دولة عصابات".

وأوضح عبد العزيزي مخيون أن إسرائيل هي دولة عصابات بدأت من القرن 18 في تشكيل أنفسهم، وبرغم من نجاح في تشكيل دولة الفترة الأخيرة بالتعاون مع مجموعة من الجماعات الضغط في أمريكا المسيطرين علي بيت المال، والذي أصبحوا يضغطون علي أكبر دولة في العالم وهي أمريكا، كما أنهم لديهم تواصل مع شخصيات في الكونجرس التي لديهم سطوة ضخمة للغاية، والتي أصبحوا في إستمداد قوتهم حاليا في الشرق الأوسط.

وأضاف عبد العزيز مخيون: "لكن لكل قوة لها نهاية، ونهايتهم بدأت وهذا كلاك الشيخ أحمد ياسين الذي قام علي بتأسيس حماس وقال إن في ال 40 الثالثة سوف يبدأ إنهيار دولة إسرائيل في عام 2027 لا توجد دولة تسمي إسرائيل".