نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرح البوستر الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل "إقامة جبرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طُرح البوستر الرسمي الأول لمسلسل "إقامة جبرية" وقد تصدر البوستر كلًا من الفنانة صابرين والفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد، وظهر الثلاثي على البوستر وهما مرتدين ملابس باللون الأسود وهذا يوضح حالة الغموض التي سوف تستمر عليها أحداث المسلسل.

ما هي تفاصيل مسلسل “إقامة جبرية” ؟

ومسلسل "إقامة جبرية" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 10 حلقات فقط، والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

ما هي أحداث مسلسل “إقامة جبرية” ؟

وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" قريبًا عبر إحدي المنصات.

“إقامة جبرية” هي التعاون الثالث بين هنا الزاهد والشرنوبي

وفي سياق متصل يذكر أن هذا ليس التعاون الأول بين الفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد لكن قد سبق وتعاونوا سويًا في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" في عام 2021، وأيضًا ينتظرون عرض فيلمهم الجديد "بضع ساعات في يومًا ما" المقرر عرضه قريبًا في جميع دور العرض.

ما هي آخر أعمال الفنانة صابرين؟

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنانة صابرين هو مسلسل "أعمل ايه" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وشاركها بطولة المسلسل الفنان الكبير خالد الصاوي، وشارك في العمل كوكبة مميزة من النجوم منهم: هناء الشوربجي، نور إيهاب، إيمي الجندي، بيلار أحمد، مفيد عاشور، ندى بسيوني، محمد مهران، وردشان مجدي، أحمد والي، صبري عبد المنعم، إيناس جابر، طارق عبد العزيز، وآخرين والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج سيرجي، والإخراج لـ أحمد عبد الحميد.

ما هي آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد ؟

يذكر أن اخر اعمال هنا الزاهد هو مسلسل سيب وأنا أسيب، ودارت أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، شارك بجانب هنا الزاهد في البطولة أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، دنيا سامي، أحمد سلطان، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ساندي علي، فيما ظهرت هنادي مهنا وانتصار واللبناني كارلوس عازار ضيوف شرف بالعمل، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان.

ما هي آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي ؟

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي هو مسلسل "إيجار قديم" الذي شاركه في بطولته الفنان شريف منير والفنان صلاح عبد الله والفنانة ميمي جمال ونخبة كبيرة من النجوم وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه.