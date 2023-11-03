عبد العزيز مخيون علي كرسي متحرك في "بطن الحوت"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان عبد العزيز مخيون، ضيفًا على برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، علي "نجوم إف إم".

وتحدث عبد العزيز مخيون عن سبب انجذابة لمسلسل "بطن الحوت" ومن المقرر عرضة قريبا، قائلا "مؤلفه ومخرج شاب متميز ولديه رؤية وهو أحمد فوزي صالح، واختارني في دور يدل على عمق نظرته، أقدم شخصية معلم يتاجر في المخدرات وفي نفس الوقت أنا مُقعد على كرسي متحرك، وتعرض للإصابة في صراعه مع الشرطة وتتوالى الأحداث".

وعن المعايير التي يختار بها أعماله الفنية، قال عبد العزيز مخيون: "أنا أقرأ الاسكريبت كمتفرج ولما أقرأ كل الصفحات سريعا لكي أعرف باقي الأحداث أتأكد أن العمل متميز".

وفي نفس السياق تحدث الفنان عبد العزيز مخيون عن فيلم "الهروب"، مع الراحل أحمد زكي، قائلا: "هذا الفيلم عرض عليّ وأنا كنت أصور عمل آخر، ثم جلست مع المخرج عاطف الطيب، وعرض عليّ دور الضابط في الفيلم، ثم قرأت السيناريو في جلسة واحدة وتحمست له وكان لي أصدقاء ضباط شرطة واستفدت منهم بالسؤال عن تفاصيل شخصيتي ونفذت ما قيل لي حرفيًا، وأيضا جلست مع أصدقاء لي صعايدة لكي أتقن اللهجة، بهذه الطريقة جمعت الشخصية شكلا وموضوعا، والراحل أحمد زكي كان متعاونا، أكثر مشهد بحبه في الفيلم هو مشهد ضرب النار في نهايته".

أحداث مسلسل بطن الحوت

تدور أحداث المسلسل “ بطن الحوت” حول رجل يعمل في صناعة الفخار (محمد فراج)، يصاب بصدمة عصبية بعد مقتل صديقه المقرب على يد باسم سمرة، فيجد نفسه في حالة من التشدد تصل به للتطرف الديني، إذ يضطر بطريقة ما للتعاون مع الجماعات السلفية المتطرفة ويدخل في عدة صراعات ويدير امبراطورية تجارة مخدرات وتتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل بطن الحوت

ومسلسل بطن الحوت، بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، يوسف عثمان، هاجر السراج، سماح أنور، عبدالعزيز مخيون، تامر حبيب، حسام الحسيني، حسن أبو الروس، وآية عبدالرازق، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل، غادة عادل، بسمة، تامر حبيب، أحمد وفيق وآخرين، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح