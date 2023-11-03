فيلم "سكر" يحافظ على صدارة قائمة الأعلى إيرادات في السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - تمكنت الفنانة القديرة ماجدة زكي، من الحفاظ على تواجده ضمن الأعمال الأعلى تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي للاسبوع الثاني على التوالي، وأحتل المركز الأول كأكثر عمل عربي تحقيقا للإيرادات هذا الأسبوع في السينما السعودية والمركز الثالث فى الافلام العالمية والعربية، ولاحقه فيلم فوي فوي في المركز الثاني عربيًا والخامس عالميًا.

قصة فيلم "سكر"

تدور أحداث فيلم الخميس إللي جاي في إطار كوميدي داخل قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله، حيث تجسد بطلته مي كساب شخصية "تيك توكر" شهيرة، تتعرض لعدة مواقف طريفة خلال الأحداث، ويجسد عمرو عبدالجليل شخصية والدها، ومتزوجة من الفنان إسلام إبراهيم.



أبطال فيلم سكر

فيلم سكر من إخراج تامر المهدي ويضم عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم، ماجدة زكي، حلا الترك، محمد ثروت، وعلاء زينهم، وعباس أبو الحسن، ومعتز هشام، وياسمينا العبد، وريهام الشنواني، ومايا جمعة، وديمة أحمد، ومحمد دياب، من إنتاج MBC.

فيلم "سكر"

فيلم سكر أول فيلم استعراضي غنائي مأخوذ من رواية صاحب الظل الطويل للكاتب جين ويبستر، وكان أعلن في البداية عن طرحه كمسلسل من 8 حلقات على منصة شاهد، ولكن تم تغيير الاتجاه وطرحه كفيلم سينمائي ومن المقرر طرح عدة أفلام غنائية في الفترة المقبلة.

اغنية «نصحو ننام ما بين الألف واللام»

نشرت أغنية من العمل تحمل أسم «نصحو ننام ما بين الألف واللام» ويشارك في غنائها ماجدة زكي ومحمد ثروت وحلا الترك ومعتز هشام وعدد من الأطفال المشاركين في المسلسل، وجاءت كلمات الأغنية:«أهلا في بيت الأيتام لا لا لا لا لا لا لا لا أهلا في بيت الأيتام لا لا لا لا لا لا لا لا..أريد مزيدا من الطعام لا لا لا لا لا لا لا لا..كراس ويعض الأقلام لا لا لا لا لا لا لا لا.. شمعة أخاف من الظلام لا لا لا لا لا لا لا لا هل تسمحي لي بالكلام لا لا لا لا لا لا لا لا.. لأ نصحو وننام ما بين الألف واللام لا نصحو وننام ما بين الألف واللام».

آخر أعمال الفنانة ماجدة زكي

ويذكر ان آخر أعمال الفنانة ماجدة زكي، مسلسل «هجمة مرتدة» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2021، وشاركها البطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم وأحمد فؤاد سليم والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

