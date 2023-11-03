عبد العزيز مخيون يهاجم الأعمال الكوميدية

القاهرة - محمد ابراهيم - استضافت الإعلامية إنجي علي، الفنان عبد العزيز مخيون ضيفا على حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير أسرار النجوم على إذاعة نجوم إف إم، وتحدث مخيون عن كثير من الكواليس والأسرار حول دخوله التمثيل وكواليس الأعمال التى شارك فيها مثل مسلسل ابن الارندلي مع الفنان يحيى الفخراني.

مخيون يتحدث عن الكوميديا

وتحدث مخيون عن الكوميديا، إن هذا الوقت يشهد ندرة الأعمال الكوميدية مقارنة بالزمن الجميل، زمن الفن الجميل كان يشهد الكثير من الأعمال الكوميدية التى تعتمد على كوميديا الموقف، أما الآن فهناك الكثير من الاستظراف والسخافات وليس كوميديا، إمكانية تقديمه لدور كوميدي خلال الفترة القادمة أكد أنه يحب الكوميديا واستعداده لتقديم دور كوميدي ولكن بشرط وحيد أن تكون الكوميديا معتمدة على كوميديا الموقف وليس الإيفهات التى تسيطر على الأعمال الكوميدية خلال الفترة الأخيرة.

أحدث أعمال عبد العزيز مخيون



ومن ناحية اخري، انتهي مخيون انتهى مؤخرا من تصوير دوره فى فيلم التاروت والذي يشارك فى بطولته بجانب عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس، ويوسف منصور -طفل الغزالة الرايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيي، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.

اخر أعمال عبد العزيز مخيون

ويذكر ان اخر أعمال عبد العزيز مخيون هو مسلسل سوق الكانتو عدد من الفنانين، إلى جانب الفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين، وهم الفنان فتحي عبد الوهاب، مها نصار، ثراء جبيل، عبد العزيز مخيون، ضياء عبد الخالق، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، كما شارك في مسلسل المداح الجزء الثالث والذي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم حمادة هلال، سماح انور، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، هلا السعيد، هبة مجدي، محمد عز، وغيرهم من النجوم، ومن إخراج أحمد سمير فرج، ايضا مسلسل "إنحراف"، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، حول مجموعة قصص حقيقية عن الطب النفسي، وشارك في بطولة العمل كلًا من روجينا، سميحة أيوب، أحمد صفوت، لوسي، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، محمد الكيلاني، ويزو، رانيا محمود ياسين، وتأليف مصطفى شهيب، وأخرجه رؤوف عبد العزيز.