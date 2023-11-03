علي لوكا عن أحداث غزة: "اتكلموا يا جماعة محدش يسكت"

القاهرة - محمد ابراهيم - اعرب الفنان علي لوكا، عن حزنه الشديد، بسبب الأحداث الجارية في غزة، من جرائم قصف وقتل من قبل حيش الإحتلال الإسرائيلي.

منشور علي لوكا

وشارك الفنان علي لوكا منشور يعبر فيه عن حزنه الشديد بسبب ما يحدث في غزة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت في مننشوره قائلا: “اتكلموا يا جماعة محدش يسكت، ولا حد يزهق، اعملوا شير للحقيقة، وخلوا كل الناس الليبتتابعكم تشوف الحقيقة”.

وتابع قائلا: “بلاش نتعود عالمشهد ونحس إنه بيحصل عادي عشان اللي بيحصل يوميا مش عادي وموقفنا بيغير حتى لو موقفنا بسيط بمجردنشر الحقيقة فا احنا لا نملك الا نشر الحقيقة والوعي والدعاء".

واختتم علي لوكا حديثه قائلا: “ربنا ينصر الشعب الفلسطيني واعل غزة وينصرهم اللهم امين”.

علي لوكا يدعم القضية الفلسطينية

ودعم مطرب الراب علي لوكا القضية الفلسطينية حيث كتب لمتابعيه عبر خاصية “ستوري” حسابه الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام":"أنا فنان وفي ظل هذه الظروف اللي بتمر بيها فلسطين وأهلنا هناك.. أنا لا أملك إلا الدعم الفني والمادي والمعنوي فعشان كده.. قررت أعمل أغنية لدعم القضية الفلسطينية و100 % من أرباحها هتبرع بيها لدعم أخواتنا في غزة".



وتابع علي لوكا: "بدعوا زملائي الفنانين المؤثرين في المجالين المرئي والمسموع إلى الانضمام للمشاركة في العمل، فاللي يقدر يبعتلي ونبدأتنفيذ المشروع في أسرع وقت، الفن رسالة وده واجبنا في الظروف دي ودورنا إننا نوصل للعالم صوتنا وموقفنا".



واختتم: "بالمناسبة بعد ما التراك ينزل هنزل تقریر شهري بالأرباح وهنزل اسکرین شوت لتحويل الأرباح لدعم غزة، الكلام ده لكل الفنانينزملائي في الوطن العربي مش في مصر بس، وفي النهاية إذا محدش هيشارك هنفذها لوحدي".





آخر أعمال علي لوكا

ويشارك مطرب الراب علي لوكا في فيلم "أنا وابن خالتي"، المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المُقبلة، والفيلم يضم عدد من الفنانينمن بينهم: بيومي فؤاد، سيد رجب، هنادي مهنا، ميمي جمال، سارة عبدالرحمن والمطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوفشرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إنتاج إينفينتى للإنتاج الفني إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريووحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.