نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بابتسامة مشرقة.. هيدي كرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها ومحبيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت باطلالة ملفتة، مرتدية فستان لافت بصيحة الكتف الواحد أسود اللون، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطريقة تبرز جمالها وأناقتها.

أحدث اعمال هيدي كرم

ومن ناحية أخرى، إنضمت الفنان هيدي كرم مؤخرا، إلى أسرة مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) المكون من 45 حلقة والمقرر عرضه مطلع شهر ديسمبر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن قائمة مسلسلات الموسم الشتوى، العمل يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كل من: شيرى عادل، إسلام جمال،ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسهاهانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

كما تشارك الفنانه هيدى كرم كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "وبينا ميعاد 2" الذى انطلق تصويره مطلع شهر أكتوبر الجارى، وتنتظر عرض فيلم "آل شنب" في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى التى تم تأجيلها لوقت لاحق بسبب الأحداث فى غزة، الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في عرضه العالمي الأول، ويشارك فى بطولته لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام.



آخر أعمال هيدي كرم

ويذكر ان آخر أعمال هيدي كرم في السينما فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة بالإضافة إلى نخبة مميزة من النجوم والفنانين، وكان آخر أعمالها في الدراما، مسلسل "الاختيار 3" في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، وآخرين.