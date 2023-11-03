نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد مكي يتصدر تريند إكس.. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أحمد مكي، خلال الساعات الماضيه، تريند موقع التغريدات إكس تويتر سابقا، بسبب تصريحاته ودعمه لأهالي غزة وتصريحاته التي قالها وهجومه على جيش الإحتلال الإسرائيلي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أحمد مكي

وقال أحمد مكي في الفيديو الذي شاركه عبر حسابه على فيسبوك مستشهدا بحديث الرسول: "يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كماتداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكمالمهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، فقال قائل يا رسول الله: وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت"

وشرح الحديث قائلًا: "الغثاء تشبيه عبقرى وهو كل ما ليس له وزن ويطفو على السيل أو الفقاقيع اللى بتفرقع، أما حب الدنيا وكراهيةالموت فلا يجتمعان ابدا مع فكرة الايمان، لأن اللى عنده ايمان حقيقي من جواه هيكون حابب إنه يستشهد في سبيل الحق، والحق هو الله".

وتابع: "أحب أوضح في البداية أنا لا أدعى انى رجل دين ولا مثالي، وأنا إنسان بسيط وأقل من البسيط بكتير، وإنسان يخطئوأصيب وبستغفر وأكيد ليا أخطاء في حياتى ندمان عليها وبدعى ربنا يغفر لى وربنا يهدينى ويهديكم جميعًا".

وأضاف مكي: "نرجع لموضوعنا، لما قعدت أقرا شوية في الموضوع اكتشفت آيات واضحة وصريحة في القرآن قايلة الخلاصة، وقايلةان النصر له شروط، مستشهدًا بالآيات: "وكان حقًا علينا نصر المؤمنين"، و"إن تنصروا الله ينصركم"،، وغيرها من الآيات"، وهو ما يوضحان النصر مقرون ومنسوب لله دايما في القرآن.

واستكمل: "وربنا من رحمته من قبل ما تشتد أحداث فلسطين مؤخرًا، في علامات ربنا نزلها كتير، الأعمى يشوفها، زي الزلازلوالبراكين والأوبئة، وربنا من رحمته بينذل النذر قبل الأحداث العظام، وإحنا داخلين على حاجات عظيمة، وأنا مش بفتي ولكن ده كلام موجودفي الدين، اللي جاي لازم الإنسان يحدد فيه موقفه ويعرف الطريق الصحيح وهو طريق الله وأقصد بيه طريق الله من غير أجندات، طريق اللهمفيهوش تنازع أو أحزاب".

وأوضح: "لو قاعد في بيتك في بيت عيلة، ودخل عليك مجموعة بلطجية وضربوك قدام مراتك وقتلوا شوية من عيالك وعملوا كلحاجة واستباحوا البيت، هل هنا ستقف تتحدث وتندد، ولما تجتمع العيلة ويقعدوا يشتموا فيهم هل ده كافي، البلطجي معروف لازم يسحقويباد".

وتابع: "أول رئيس وزراء في إسرائيل لما مسك قال في تصريحاته بمنتهى الفجاجة والناس عدت الموضوع عادي من غير ما يقولوا إنده إرهاب، وقتها قال إن قوتهم الرئيسية في قدرتهم على تفتيت أكبر الدول العربية وهم بالترتيب العراق وسوريا ومصر، وأغلب المخطط حصلبالظبط، وللأسف لما حصل في العراق حصل نفس الموقف المخزي ومحدش تدخل ومحصلش وحدة والناس ماخدتش موقف".

وأشار أحمد مكي إلى ان "الأحبار عندهم اللي مذاكرين التوراة كويس، عارفين إن الحركة اللي بيعملوها الصهاينة دلوقتي دي بداية الزوالوده وعد الله الحق وعمره ما يخلف ميعاده أبدًا، ودلوقتى وقت حساس يا تاخد طريق الله يا طريق الشيطان لأن الصهاينة هما جيشالشيطان واللى مش فاهم يدور ويبحث دى الحقيقة اللهم بلغت اللهم فأشهد".

مستخدمي تويتر

وتداول مستخدمي تويتر فيديو الفنان أحمد مكي وتقاعل مع عدد كبير من الجمهور، وجاءت التعليقات كالتالي، حيث علق أحدهم قائلا: ‏منعظمة الفيديو ده كل ما يقع قدامي بشوفه أحمد مكي فعلًا كبير أوي.

وعلق آخر: ‏أنا سمعت ال٧ دقايق بتوع أحمد مكي حاجة ممتازة ووعي وثقافة وإن دل كلامه على شيء فإنما يدل على تغير عقلية الكثير.