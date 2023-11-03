نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراد مكرم: لا أحب تجسيد أدوار الشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان مراد مكرم، عن تجسيده دور شرير في فيلم "حسن المصري" موضحا في البداية إنه لا يحب تجسيد أدوار الشر، لكنه جسد العديد من الأدوار الطيبة فأحب أن يغير جلده في فيلمه الجديد.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن أكثر ما يجذبه للعمل هو الورق، فهو يحب الشخصية عند قراءته للسيناريو، لافتًا إلى أنه يجسد في "حسن المصري" دور رجل أعمال شرير ويقوم بأعمال مشبوهة ويدفع الثمن في ابنته، والتي تتعرض للعديد من المواقف وينقذها أحمد حاتم، حيث يقوم بحراسة ابنته بشكل يجعله يطمئن عليها من الضغوطات التي حوله.

وشوق جمهوره قائلًا إن الدور مليء بالتفاصيل المعقدة والسهلة في نفس الوقت، حيث امتزجت مشاعري في العمل بين الشر بسبب عمله في أعمال مشبوهة، والخير لما يحاول أن يقدمه لابنته من حماية ممن يحاول إيذاءها بسبب أعماله الخارجة عن القانون.



وعن سبب حماسه الفيلم قائلًا: "قصة الفيلم سبب حماسي له فهي تتناول تفاصيل حياتية مهمة وظروفا مختلفة لا يعيشها إلّا القليل، وهو ما يجعل العمل مليئا بالإثارة والتشويق، كما أنني استمتعت بكواليس التصوير مع كل أبطال العمل. فقد كانت رائعة للغاية، والحقيقة ردود الفعل الجيدة على الفيلم منذ طرحه، جعلتني أشعر بالسعادة للاشتراك في هذا العمل المختلف في القصة والأحداث".