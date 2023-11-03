نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عمر توجه رسالة لـ جال جادوت: "عندما يكون الوجه جميل والقلب قبيح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة مي عمر رسالة إلى مصممة الأزياء جال جادوت وذلك بعد تبريرها ما يفعله جيش الإحتلال في أهالي غزة، حيث رفضت جال جادوت وقف إطلاق النار على غزة بقولها ماذا عن الرهائن؟ أين الإنسانية؟

ماذا قالت مي عمر إلى مصممة الأزياء جال جادوت ؟

ووجهت الفنانة مي عمر رسالة لها وذلك عبر خاصية القصص بصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث قالت: "عندما يكون الوجه جميل والقلب قبيح".

وأضافت: "وهيا الإنسانية مع الرهائن فقط والمدنيين والأطفال اللي كل يوم بتموت في غزة بدم بارد ايه! قبح وجحود وعدم إحساس غير طبيعي أي حد يشوف اللي بيحصل في غزة وكمان يشجعه فهو أكيد حيوان بلا مشاعر مش انسان".

منشور مي عمر

ما هي آخر أعمال الفنانة مي عمر؟

وفي سياق منفصل يذكر أن آخر أعمال مى عمر مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة النجم ياسر جلال، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من مراد مكرم، داليا مصطفى ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، محمود فارس، وياسمين رحمي، والعمل من تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي وإنتاج سعدى وجوهر ومها سليم.

مي عمر

ما هي أعمال الفنانة مي عمر القادمة ؟

ومن ناحية أخرى قد انتهت الفنانة انتهت الفنانة مي عمر من تصوير مسلسل “ نعمة الافوكاتو ” المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024 والذي تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار تشويقي اجتماعي.

وتجسد مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة أبو علب، وهى شخصية جديدة تقدمها مى في الدراما التليفزيونية، وتمر تلك الشخصية بعدة أحداث مختلفة خلال سير الحلقات.

مي عمر

يشارك في مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، بجانب النجمة مي عمر كل من: أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبورية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.