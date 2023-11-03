نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال عن آلام المغتربين: "تاخد كم وتشوف ابنك بيكبر بعيد عن عينك؟" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مغني المهرجانات عمر كمال عن شعور الغربة للشباب الذي يقررون السفر من أجل تحقيق أحلامهم، وعن صعوبة المغتربين، وذلك خلال مقطع فيديو له عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

عمر كمال: تاخد كم وتشوف ابنك بيكبر بعيد عن عينك

ونشر عمر كمال مقطع فيديو له عبر صفحته الشخصية: "الناس بتشوفهم في الصيف راكب عربية حلوة، جاب شقة، جاب هدايا، وبيصيف، لكن هما بيسددوا ديون محدش يعرف يسدها، تاخد كم وتشوف ابنك بيكبر بعيد عن عينك ومتبقاش جمب حد حبيبك في فرحه وحزنه ولو حد مات عزيز عليك ومكنتش معاه".

وأضاف حديثه قائلا: تاخد كم والناس بتنساك علشان أنت بعيد عنهم، وأنت شايف حياتك وعمرك بيعدوا وأنت بعيد عن أهلك وأصحابك، مش كل حاجة تتحسب فلوس، ده تمن الغربة اللي هما بيدفعوها.

عمر كمال يتعرض للإنتقادات

ويذكر أن، كشف الفنان عمر كمال أسباب استمرار حفلاته وأعماله الفنية، عن طريق خاصية القصة القصيرة "أستوري"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب عمر كمال عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه على تطبيق إنستجرام قائلًا: مساء الخير على كل حبايبي وإخواتي.. أنا بنزل شغلي عادي وشغال الحمدلله لأن ده شغلي وأكل عيشي ولازم أنزل أفرح الناس ولازم التزم بأي اتفاق قولته للناس

وتابع قائلًا: كمان عشان ورايا نحو ٤٠ فرد ب ٤٠ أسرة شغالين معايا فاتحين بيوت.. لكن أنا بتأسف لأي حد بيعملي منشن ف الأستوري بتاعه الفترة دي مش هقدر اقبله مراعتا لأخواتنا في فلسطين ولكل انسان حاسس حالة حزن ع اللي بيحصل.

واختتم منشوره قائلا: ربنا يسعدكم يارب ويارب أكون قدرت افرحكم ف مناسبتكم سوءا فرح أو حفلة بس سامحوني الفترة ديه.

أغنية صباحك فل

ويذكر أن طرح عمر كمال مؤخرا أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان “صباحك فل” عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات “يوتيوب”، والتي يعود بها إلى المهرجانات، وتعد من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي.