أحمد الفيشاوي يشارك فيديو لوالده ويعلق: "لا أستطيع الانتظار حتى نلتقي"

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أحمد الفيشاوي، فيديو لوالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي يتناول فيه مراحل من مشواره الفني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

تعليق أحمد الفيشاوي

وعلق الفيشاوي على الفيديو قائلًا: "والدى أفضل صديق ونجم أسطورى أحبه الجميع، لا أستطيع الانتظار حتى نلتقى مرة أخرى إنشاء الله".

أحمد الفيشاوي يعيش حالة من النشاط الفني

ويعيش الفنان أحمد الفيشاوي حالة من النشاط الفني خلال هذه الفترة، حيث يستعد لطرح خمسة أعمال فنية متنوعة بين الدراما والسينما،ليستكمل النجاح الذي بدأه هذا العام.

وكشف الفنان أحمد الفيشاوي عن انتهاء تصوير فيلميه "عادل مش عادل" و"ورد وريحان"، وينتمي فيلم "عادل مش عادل" إلى نوعيةالكوميدي، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض المصرية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد منالمشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

فيلم عادل مش عادل

ومن المقرر طرح فيلم "عادل مش عادل" في نهاية شهر ديسمبر المقبل، في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء، ويشاركالفيشاوي في البطولة كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافة لعدد منضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.

فيلم ورد وريحان

وانتهى من فيلم "ورد ريحان" والتي تدور أحداثه في إطار تشويقي، مليء بالغموض من بطولة أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، عمروعبدالعزيز،حسن بن منصور، أسما سليمان، من إخراج محمد نبيل صابر، سيناريو وحوار محمد أشرف.

فيلم السيستم

وأعلن الفيشاوي عبر حسابه على "إنستجرام"، عن بدأ تصوير فيلمه الجديد "السيستم" وشارك محبيه بعض من صوره داخل كواليسالعمل، ويضم العمل مجموعة من النجوم الفن بجانب أحمد الفيشاوي، أبرزهم: طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والعمل منتأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

ولاد رزق 3

واستكمالًا لنجاح ولاد رزق في موسميه الأول والثاني، بدأ أحمد الفيشاوي من تصوير مشاهده في فيلم "ولاد رزق 3" في أكتوبر الماضي،وذلك بعد عدة تأجيلات شهدها العمل لبدء تصوير العمل، والذي حقق نجاحًا هائلًا خلال الجزأين الأول والثاني منه، ويشارك الفيشاوي فيالبطولة عدد من النجوم وهم: عمرو يوسف وأحمد داود وأحمد عز، وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى.