نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد العزيز مخيون: محروم من الإذاعة.. ورفضت إعلان بـ 5ملايين بكل فخر لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان عبد العزيز مخيون، عن ذكرياته في الإذاعة والتلفزيون وعن ماذا تعلم منهم خلال عمله بها، قائلا: "الراديو علمتني ياعني ايه إذاعة يا عني ايه تلفزيون ياعني إيه استوديو كل ده إتعلمته، وأنا بحب الإذاعة ومحروم منها"، وذلك خلال إستضافنه في برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمة الإعلامية إنجي علي، على "نجوم إف إم".

واسترجع عبد العزيز مخيون عمله الذي قدمة من خلال الراديو الذي كان يتكون من 90 حلقة ويحمل اسم "رحلة إلي الشاطئ الأخر" قائلا "كان عمل قيم للغاية وهو من إخراج مدحت زكي وهذا العمل كان يتحدث عن إكتشاف العرب لأمريكا".

وقالت إنجي علي بأن النقاد جميعها تشيد بالفنان عبد العزيز مخيون صاحب الأدوار الصعبة المهمة وكان من الممكن ان يكون من الرجال الأثرياء ولكن يختار اعماله بعناية شديدة، ليرد عليها الفنان عبد العزيز مخيون قائلا: "فعلا لأن جاء لي مرة إعلان بمبلغ ضخم نحو 5 ملايين جنيه وبكل راحة وفخر رفضت هذا المبلغ وكان مغري جدا في وقتها وكان يعطيني شهرة أكثر، ولكن رفضته لأنني أرفض العمل التجاري، وقمت بإستشارة مجموعة من الأساتذة منهم أحمد بهاء الدين، مصطفي بهجت بدوي، حسين فوزي، نجيب محفوظ، ونور الشريف، ولكن البعض وافق علي العرض، والبعض الأخر كان يرفضه.

وقال عبد العزيز مخيون ومنهم من وافق علي العرض أحمد بهاء الدين اخبرني هكذا: "في ممثلين كبار عملوا إعلانات، والشرق كله بيتكلم والمبلغ كبير عايز مقاومة منك".

بينما قال الفنان نوى الشريف: "متقبلش انا مرة طلبوني في كمبونت بتاع سياحة عشان إعلان مقابل أخد شالية وانا رفضت وجبت الشالية ده بفلوسي".