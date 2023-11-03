نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. نسرين امين تنشر صورة مع والدتها بمناسبة عيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة نسرين أمين أول صورة لها مع والدتها بمناسبة عيد ميلادها، وكتبت " عيد ميلاد سعيد يأ أمى وبتمنالك السعادة والصحة"، على المنشور الذي يجمعهما أيضًا بشقيقتها.

أحدث أعمال نسرين امين

ومن ناحية اخري، عرض لـ نسرين أمين في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، نسرين أمين، جومانا مراد، أحمد زاهر، محمود عبد المغني، أروى جودة، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وانتهت نسرين أمين من تصوير فيلمها الجديد "وقت إضافى" والذى تشارك في بطولته إلى جانب باسم سمرة، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، ياسر الطوبجى، حمادة صميدة، والعمل فكرة محمد ياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أحمد جبة، وتدور أحداثه في إطار لايت، تشارك ببطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" والمقرر عرضه تجاريا بحلول عام 2024.

اخر اعمال نسرين امين

ويذكر ان آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها نسرين أمين فيلم "رهبة" الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي حول سيد رهبة الذي يعيش بأحد الأحياء الشعبية ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكائه وشجاعته ليتعرض لحادث أليم وتتغير أحواله تماما، سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق بطولة أحمد الفيشاوى، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وجسدت خلال أحداث العمل شخصية مطربة شعبية.

كما شارك نسرين أمين في رمضان الماضى مسلسل بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر،، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.