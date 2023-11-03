تصريح صادم.. لجين عمران: "مكنتش عارفة ان الوسط الفني عصابات ويقيت أتفرج وأتعلم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة لجين عمران عن الفن ورأيها في الوسط الفني، قائلة: "مكنتش عارفة إن الوسط الفني عصابات ومافيا، وأن ده محسوب علي ده، مكنتش عارفة، ولكن كان لدي معرفة في لعبة الإعلام، وحتى قواعد الإعلام إتغيرت كل شئ إتغير، كل المعايير إتغيرت مع السوشيال ميديا اليوم".

وتابعت لجين حديثها، خلال حوارها في برنامج "رؤيا مصر": "أنا واحدة بعيدة عن المجال فلذلك مابعرف قواعد اللعبة لحد مادخلت، وأعتقد إن أخدت خطوتين للخلف وصرت أتفرج وأتعلم".

وأكدت لجين عمران أنها تعلمت الفترة الأخيرة أنها تقول كلمة "لأ" للشئ التي لا تريده أو غير مقتنعة به، كما أنها لا تماطل في بسبب خجوله فقط وأن ترفضه من البداية.

وعن مدي إرتباطها بمصر قالت لجين عمران: "وين المشكلة إن أنا سعودية اليوم وقلت كلام حلو في مصر من قلب نابع أو انا اليوم فنانة وغنيت أغنية أهديتها لمصر لأني بحب أرض مصر وشعب مصر وين المشكلة فيها وين الغلط فيها؟!، بالعكس هذا حلو لو أنا مصرية أنا بشوف نفسي فيه، لأن بشوف بيمثلني، بيوصل رسالة حلوة عن شعب مصر".

لجين عمران تدعم القضية الفلسطينية

ويذكر ان أعربت الإعلامية السعودية لچين عمران، عن غضبها لما يحدث خلال أوضاع غزة، وعبرت عن طريقتها الخاصة بنشر انفروجرافر لتوضيح كيف احتل الكيان الصهيوني غزة عبر الأستوري الخاصة بها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت تعليقًا قالت فيه: "كيف احتلت وسلبت إسرائيل الأراضي الفلسطينية، كما يحتل السرطان الجسد، ويدمره دون أي رحمة".

وأضافت: "ومع كل هذا ما زالت إسرائيل تعشق دور الضحية".

من هي لجين عمران

لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات أبرزها برنامج "صباح الخير يا عرب".

لجين هى شقيقة الفنانة أسيل عمران، والتى ظهرت فى كليب تامر حسنى “ناسينى ليه”،

عملت لجين عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج "الحال مع لجين"، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج "صباح الخير يا عرب" على “إم‌ بي‌ سي 1” نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.