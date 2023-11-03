درة تحتفل بعيد زواجها الثالث (تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - إحتفلت النجمة درة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، بعيد زواجهما الثالث، من خلال نشر عدة صور تجمعهما عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

درة تحتفل بعيد زواجها الثالث

وشاركت درة جمهورها، مجموعة صور لها مع زوجها، معبرة له عن حبها، وذلك على حسابها الرسمي على موقع انستجرام،

وعلقت درة على ستوري إنستجرام قائلة:كل عيد زواج وانت بخير حبيبي.

ورد عليها زوجها في رسالة رومانسية قال فيها: احبك.



درة تطلق مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة

وكانت النجمة درة قد شاركت في اطلاق مبادرة لوقف الإبادة الجماعية في غزة عبر موقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي إنستجراموشاركت فيديو ظهر فيه عدد كبير من النجوم منهم يسرا وعمرو يوسف وأكرم حسني وهشام ماجد وكريم فهمي وشريف رمزي والمخرجةكاملة أبو ذكري وأمينة خليل وجومانا مراد وعمرو محمود يس وريهام ايمن والممثلة اللبنانية دارين حمزة النجمة فيدرا والتونسي محمد عليبن جمعة والفنانة التونسية عائشة بن احمد والاب بطرس دانيال وأيمن القيسوني والمخرجة اللبنانية نبال عرقجي والممثل اللبناني فؤاد يمين،ومجموعة من المؤثرين والإعلاميين الفلسطينيين الذين ظهروا فيه وهم يطالبون باللغات الانجليزية والفرنسية والعربية والايطالية والألمانية بوقفقتل أهالي غزة ووقف الإبادة الجماعية كرسالة للعالم بلغاته المختلفة.

آخر أعمال درة

ويذكر أن آخر أعمال درة الدرامية، مشاركتها في مسلسل “الأجهر”، الذي عرض في دراما رمضان الماضي.

أبطال مسلسل الأجهر

وهو بطولة عمرو سعد، سارة سلامة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعي، مصطفى أبو سريع، أنوشكا، أحمدمجدي، محمد جمعة، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوي، بدريه طلبة، محمد التاجي، وآخرون من النجوم، وهومن تأليف ورشة ملوك المكونة من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامي.