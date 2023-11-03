أحمد رزق يتعاقد على بطولة “بيت الرفاعي” مع أمير كرارة.. رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - إنضم الفنان الفنان أحمد رزق لقائمة أبطال مسلسل "بيت الرفاعى "مع النجم أمير كرارة والعمل من تأليف بيتر ميمى وإخراج أحمد نادر جلالوإنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

مسلسل بيت الرفاعي

ومسلسل بيت الرفاعي من بطولة الفنان أمير كرارة وأحمد رزق وتأليف بيتر ميمى وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى، وتعملالشركة المنتجة خلال هذه الفترة على التحضيرات الخاصة بالعمل وابرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

أعمال أحمد رزق

وشارك الفنان أحمد رزق في شهر رمضان الماضى 2023، في مسلسل "حضرة العمدة".

أبطال مسلسل حضرة العمدة

شارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة النجمة روبى، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاحعبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق،صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

مسلسل حرب الجبالي

وينتظر النجم أحمد رزق عرض مسلسل "حرب الجبالى" الذى انتهى من تصويره العام الماضي.

أبطال مسلسل حرب الجبالي

ويشارك فى بطولة مسلسل حرب الجبالي النجمة سوسن بدر، هبة مجدى، نسرين أمين، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبدالحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمى، دنيا المصرى، صفوة وعدد آخر من الفنانين جارىالتعاقد معهم، وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.



