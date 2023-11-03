نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو محمود ياسين بعد آخر حلقة من "عيشها بفرحة": "ألف شكر لدعمكم الدائم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت مساء أمس الخميس الحلقة الأخيرة من مسلسل "عيشها بفرحة" وسرعان ما تصدرت الحلقة محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي وسط اشادات كبيرة من الجمهور وتعبيرهم عن مدي حبهم لجميع شخصيات العمل وذلك وسط تعليقات إيجابية على النهاية السعيدة للمسلسل.

منشور عمرو محمود ياسين

ونشر مؤلف العمل "عمرو محمود ياسين" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "النهارده كانت اخر حلقة بمسلسل عيشها بفرحة وبكده يبقى انتهت مشاركتي بالأوف سيزون بالمسلسلات الثلاثة

و حقيقي انا حبيت جدا هذه الثلاثيه (الفريدو-ما تيجي نشوف- عيشها بفرحة) .. وسعيد جدا بردود افعال الجمهور الراقي المحترم اللي بالنسبه لي رأيه وشهادته هي اعظم جائزة وأكبر تقدير... الف شكر لدعمكم الدائم".

منشور عمرو محمود ياسين

تسجيل صوتي لدكتور مصطفي محمود في بداية حكاية "عيشها بفرحة"

وفي سياق متصل يذكر أنه كالعادة ان كل حكاية من مسلسل "55 مشكلة حب" المستوحي من كتاب الدكتور "مصطفى محمود" .. ان اول حلقة في كل حكاية بتبدأ بمقولة مسجلة بصوت الدكتور..حكاية "عيشها بفرحة" كان يقول:

"السعادة في نظري حالة باطنية جوانية قلبية، السعادة هي حالة صلح بين الانسان وبين الله عز وجل،وبين الإنسان وبين الآخرين، ودي حالة لا يمكن ان يصل لها الانسان إلا بصفائية شديدة، صفائية في النية وفي العقل وفي القلب وفي الفعل، والصفائية دي عشان يوصل لها الانسان، مش ممكن يوصلها الا إذا وظف وجوده كله في الخير، هنا هيلاقي السعادة ".

تسجيل صوتي لدكتور مصطفي محمود في نهاية حكاية "عيشها بفرحة"

وجاءت نهاية حكاية "عيشها بفرحة" بتسجيل صوتي لدكتور مصطفي محمود يقول فيه: "لأن في الواقع الرضا والقبول والصبر على البلاء.. بيساعد إنه يفتح الباب.. وتعلمنا اننا منحكمش بالبدايات.. نحكم بالخواتيم.. وشوفنا ان ورا الحـ.ـرمان الظاهر بيكون في عطاء خفي من الله سبحانه وتعالى وعوض كبير للحمادين والشاكرين وربنا كريم "وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" صدق الله العظيم.

ما هي تفاصيل حكاية عيشها بفرحة ؟

حكاية "عيشها بفرحة" هي الحكاية الثالثة من مسلسل "55 مشكلة حب" وتضم عدد كبير من النجوم وهم الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل ورانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين، ياسر فرج، حسن أبو الرؤوس، سالي حماد، حنان سليمان، محمد مرزبان، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.

تدور أحداث الحكاية في إطار إجتماعي رومانسي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل اليوم عبر قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءًا، ويعرض في تمام الساعة 10 مساءًا عبر قناة ON E دراما.