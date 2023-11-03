نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرحها بساعات.. عصام صاصا يتصدر تريند يوتيوب بـ "أونطة في أونطة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان عصام صاصا، خلال الساعات القليلة الماضية، تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحه لـ أغنيته الجديدة التي بعنوان أونطة في أونطة، وذلك عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية اونطه في اونطه لـ عصام صاصا

وتخطت أغنية اونطه في اونطه لـ عصام صاصا حاجز الـ 150 ألف مشاهدة وذلك بعد 10 ساعات من طرحها، لتحتل المركز الثاني من محتوىالموسيقى الرائجة على تطبيق يوتيوب.

وأغنية اونطه في اونطه لـ عصام صاصا، من كلمات محمود سوستا وتوزيع كيمو الديب.









كلمات أغنية اونطه في اونطه

اللي فارقني نسيتو

ومن حياتي لغيتو

دنتو لما مشيتو

الدنيا ضحكتلي

في ناس كتير فارقوني

بس ولا شغلوني

ابقو تعالو قبلوني

لو شوفتو ف جدعنتي

راح اللي راح عادي طظ ف حياتي

مش حوار يعني يا جدعان

مش شاغل بالي غير ب روقاني

والباقي ف خانه النسيان

زعلكو كان غالي بس بقا عادي

بالسلامه وطظ كمان

اصلي مش فاضي ب اختصار ادادي

طظ ف الراضي والزعلان

اللي حصل كا الاتي

قولت دول اخواتي

وعشان علي نياتي

فكرتكو جدعان

بس مكنتش واعي

ان انا وسط افاعي

شوفتو الحلو بتاعي

قابلو بقا الجحدان

يعم انا بنفسي مشرف نفسي

مش محتاج سيط من حد

بطولي وب اسمي ماشي علي حسي

دنا اسمي لواحدو براند

خدو المسا مني ياللي كارهني

ونفسكو تجبوني الارض

طول منا بخير وربنا كرمني

مش هريح ولا هتهد



اللي انا عيشت اراضيهم

واللي بميز فيهم

بسهوله هونت عليهم

باعوني بالمجان



بس اللي مزعلني

ان انا كلو خزلني

دنتو مشوفتوش مني

غير حب وسلكان



صحاب علي ما تفرج الواحد محرج

انو يتكلم عنكو

عالم ولاد ناقصه خلق ولا تسوا

داهيه تاخد اشكالكو

كتير بعديلكو بس فوقتلكو

منتو شغلتو دماغكو

خلاص كرفتلكو مش هحنلكو

وانتو اولا بقا بحالكو

ربنا يصلح حالك

ياللي حاططني ف بالك

مش بشوف امثالك

ودا اللي بيضايقك



عمرك ما هترتاح

طول منا ياض ف نجاح

خف بقا استلواح

علشان مش شايفك

اونطه ف اونطه انت ولا انت

كدابين ومتشغلونيش

عارفكو بتحكو نفسكو ف لقطه

مش هتاكلو معايا انا عيش

مليش ف حوارتكو مش هخصمكو

و دا شئ ميشرفنيش

مهو دا تمامكو ان انا اكرفكو

عشان كلامكو ميهمنيش

دا عصام صاصا اصحولو

توب ومين هيطولو

سوستا الناس شهدولو

انو بابا الكلمات

كيمو الديب ف مجالو

بيعلم اشبالو

معاذ وليد وابو طه

دول اجمد ادارات

هنا الترند الاصلي

شريف غزاله والمصري

كل الشغل الحصري

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