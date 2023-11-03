نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النهاية السعيدة لمسلسل "عيشها بفرحة" تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت مساء أمس الخميس الحلقة الأخيرة من مسلسل "عيشها بفرحة" وسرعان ما تصدرت الحلقة محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي وسط اشادات كبيرة من الجمهور وتعبيرهم عن مدي حبهم لجميع شخصيات العمل وذلك وسط تعليقات إيجابية على النهاية السعيدة للمسلسل.

أ برز أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل “عيشها بفرحة”

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل عيشها بفرحة نهاية سعيدة تبث الأمل في نفوس جميع الأشخاص أن السعادة تكمن في أبسط الأشياء، وانتهت بزواج هادي من يسر وأصبحت يسر مخرجة كبيرة وقامت بتحقيق حلمها وسط فرحة وفخر جميع أصدقائها بها.

من الحلقة الأخيرة

تسجيل صوتي لدكتور مصطفي محمود في نهاية حكاية "عيشها بفرحة"

وفي سياق متصل يذكر أنه كالعادة ان كل حكاية من مسلسل "55 مشكلة حب" تبدأ وتنتهي بتسجيل صوتي لدكتور مصطفي محمود، وجاءت نهاية حكاية "عيشها بفرحة" بتسجيل صوتي لدكتور مصطفي محمود يقول فيه: "لأن في الواقع الرضا والقبول والصبر على البلاء.. بيساعد إنه يفتح الباب.. وتعلمنا اننا منحكمش بالبدايات.. نحكم بالخواتيم.. وشوفنا ان ورا الحـ.ـرمان الظاهر بيكون في عطاء خفي من الله سبحانه وتعالى وعوض كبير للحمادين والشاكرين وربنا كريم "وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" صدق الله العظيم.

ما هي تفاصيل حكاية عيشها بفرحة ؟

حكاية "عيشها بفرحة" هي الحكاية الثالثة من مسلسل "55 مشكلة حب" وتضم عدد كبير من النجوم وهم الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل ورانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين، ياسر فرج، حسن أبو الرؤوس، سالي حماد، حنان سليمان، محمد مرزبان، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.

تدور أحداث الحكاية في إطار إجتماعي رومانسي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل اليوم عبر قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءًا، ويعرض في تمام الساعة 10 مساءًا عبر قناة ON E دراما.