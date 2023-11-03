نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاحبة الرقم القياسي في عدد البطولات السينمائية وشقيقة فنان شهير.. ما لا تعرفه عن حسناء الشاشة مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى وفاة النجمة الراحلة مريم فخر الدين (8 يناير 1933 - 3 نوفمبر 2014)، وهي ممثلة مصرية لقّبت بـحسناء الشاشة. ولدت بمدينة الفيوم لأب مصري وأم مجرية وهي الأخت الكبرى للفنان يوسف فخر الدين.



بدأت الراحلة التمثيل بالصدفة عندما تعاقد معها المصور عبده نصر والمخرج أحمد بدرخان على التمثيل في أول أفلامها ليلة غرام، ثم واصلت مسيرتها السينمائية، وتعتبر صاحبة الرقم القياسي في عدد البطولات حيث قامت ببطولة أربعمائة فيلم، وإلى جانب التمثيل أنتجت أيضا 9 أفلام.

حصلت على عدة جوائز، أولها الجائزة الأولى في التمثيل عن دورها في فيلم لا أنام، ونالت نحو 500 شهادة تقدير وجدارة من جهات فنية عديدة.



حياتها الشخصية

في عام 1952 تزوجت من المخرج محمود ذو الفقار وأصبحت قاسمًا مشتركًا في أفلامه وأنجبت منه ابنتها إيمان، واستمر زواجهما إحدى عشرة سنة حيث تطلقت في عام 1963، ثم تزوجت مرة ثانية من الدكتور محمد الطويل بعد 3 شهور من طلاقها من محمود ذو الفقار وأنجبت منه إبنها محمد واستمر زواجهما 4 سنوات. وفي عام 1968 سافرت إلى لبنان وتزوجت هناك من المطرب السوري فهد بلان إلا أن زواجهما لم يدم طويلًا بسبب مشاكل أبنائها معه، وبعد طلاقها من فهد بلان تزوجت من شريف الفضالي ليكون زوجها الرابع، وظلت معه فترة ثم تطلقا.

رصيدها السينمائي

عملت في أكثر من 240 فيلمًا، كما أنها دأبت على مهاجمة السينما المصرية بشدة خاصة في فترة التسعينيات ولها العديد من اللقاءات الفنية الشهيرة بهذا الصدد