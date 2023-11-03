نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دانيال راتكليف يظهر باكيًا في الإعلان الترويجي لفيلم David Holmes: The Boy Who Lived في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم دانيال راتكليف باكيا في الإعلان الترويجي الأول للفيلم الوثائقي الجديد الذي اشرف على انتاجه ويطرح بعنوان David Holmes: The Boy Who Lived.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن الفيلم الوثائقي الجديد، انتجه دانيال راتكليف للحديث عن مؤدي المشاهد الخطرة البديل له في افلام هاري بوتر، الذي تعرض لاصابة جعلته مستخدما لكرسي متحرك لبقية حياته، حين ادى مشهد خطرا فدى به حياة راتكليف في وقت من الوقت.

ما دفع دانيال للتكفل بعلاجه تقديرا للتضحية الكبيرة التي قدمها له "ديفيد".

مستقبل هاري بوتر

كشفت مصادر من داخل شركة الانتاج السينمائي الامريكية العملاقة Warner Bros، عن ان هناك محادثات بشأن اطلاق مسلسل تليفزيوني لعالم أفلام هاري بوتر.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن هناك نقاش مع جي كي رولينج، للعمل على مشروع موسع يقدم قصة هاري بوتر من جديد في سلسلة درامية كبيرة.

وحتى الآن القرار النهائي بالعمل على هذا المشروع قد تم اتخاذه لحين الاستقرار على خطة عمل واضحة وجدول زمني تقدم به هذه السلسلة الدرامية.

عالم السحر والسحرة

وسلسلة أفلام هاري بوتر هي مجموعة أعمال سينمائية مقتبسة من روايات السحر التي تدور حول شخصية هاري بوتر، التي ابتكرتها الكاتبة الإنجليزية "جي كي رولينج".

وكل جزء من هذه السلسلة، طرحت منه رواية تحمل العنوان نفسه، كان الإصدار الأول لها في عام 1997، بعنوان هاري بوتر وحجر الفلاسفة.

وتضم السلسلة السينمائية 8 أجزاء، تم عرض الجزء الأول منها بنفس العنوان الذي طرحت به الرواية التي يقتبس منها كل جزء.