نيكولاس كيدج يكشف عن مفاجأة تخص ظهوره في THE FLASH

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف النجم نيكولاس كيدج عن مفاجأة تتعلق بظهوره في شخصية سوبر مان ضمن أحداث فيلم THE FLASH، كضيف شرف غير متوقع.

ووفق موقع "ديد لاين"، أن ظهور نيكولاس كيدج بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، لم يكن يمت لحقيقة ما أداه كيدج في الحقيقة من مشاهد بأي صلة.

وذلك حسب تصريحات قالها كيدج نفسه، مؤكدًا أنه لم يقم بأي ما تم طرحه في المشهد الذي عرض ضمن الأحداث.

نيكولاس كيدج

فيلم THE FLASH

وكان قد واجه فيلم The Flash الجديد لعزرا ميل أزمة في شباك التذاكر، بتحقيقه لمستويات منخفضة من الإيرادات على عكس ما كان متوقعا له.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، الفيلم الذي حصد تقييمات إيجابية من النقاد وفنانين مشاهير، حصد في يوم الافتتاحي بالسينمات داخل الولايات المتحدة 24.5 مليون دولار، بعد أن كان يتنبأ له تحقيق افتتاحية تقدر بـ 70 مليون دولار.

وتقول الصحيفة أن سبب هذا التراجع في قيمة الايرادات الافتتاحية للفيلم الجديد، يعود لمقاطعة الجمهور للفيلم بسبب اتهام نجمة بالإعتداء على سيدة وأثبتت إدانته بذلك.

تفاصيل عن الفيلم

وفيلم The Flash، يقدم شخصية البطل الخارق The Flash المعروف بين قصص DC المصورة، أنه البطل الخارق الذي يتمتع بسرعة فائقة.

الفيلم سيكون أول فيلم يطرح ضمن عالم DC، على طريقة تعدد الأكوان التي سبق وأن قدمتها ستديوهات مارفل في عدد من أعمالها السينمائية.

والفيلم سيضم مجموعة متميزة من النجوم يجسدون به أدوار البطولة الرئيسية، ايزرا ميلر في دور باري ألين أو "ذا فلاش"، والنجم مايكل كيتون يعود لتجسيد شخصية الرجل الوطواط من جديد في هذا الفيلم.