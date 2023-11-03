نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب هالة صدقي تشيد لباسم يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها البالغة الاعلامي باسم يوسف من خلال تصريحاته الأخيرة بإحدى البرامج التلفزيونية الشهيرة ودفاعه عن القضية الفلسطينية وكشف المخطط الصهيوني، وفضح جرائمهم وبشاعتهم أمام العالم،



حيث شاركت "هالة" جمهورها صورة باسم يوسف من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بتعليق قالت فيه:" بالرغم من إعجابي الشديد بك واختلافي معك في بعض ارائك الا ان أرسل لك الآن كل التقدير والاحترام لأنك وصلت حالنا للعالم الغربي دون مبالغة".



وأضافت:" وكشفت كذب وادعاءات الإعلام الغربي الكاذب والذي كنا جميعا نلجأ إلى اعلامهم لنصل إلى الحقائق".



هالة صدقي تتمنى هذه الأمنية



وتابعت:" وفي قضية خاصة بنا وهي قضية غزة اكتشفنا كذبهم الصارخ، شكرًا لباسم يوسف كنت نموذج رائع لتوصيل صوتنا أتمنى أي تقدم لأهالينا المتبقين في غزة".

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور الوسط الفني ورواد التواصل الاجتماعي.

هالة صدقي وانتعاشة فنية

وعلى صعيد آخر، تنتظر الفنانة هالة صدقي عرض أحدث أعمالها الفنية الجديدة السينمائية والمسرحية،



تفاصيل فيلم" كتف قانوني"

حيث تخوض تجربة مختلفة من خلال فيلم كتف قانوني، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم، هالة صدقي، كريم عفيفي، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي.



ما قصة صوابع زينب؟



تدور أحداث المسرحية حول زينب أم لثلاث بنات، سندس وداليا ونانسي، تعيش معهم في حي شعبي هدفها في الحياة زواج بناتها وتوفير لهم حياة سعيدة بعد وفاة والدهم، ولكن تواجه زينب صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة والتي تصعب السيطرة عليهم، بينما يشاغلها المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها فتقرر زينب أن تستغل عنتر في مساعدتها لتربية بناتها وزواجهم.

آخر أعمال هالة صدقي

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة هالة صدقي مسلسل جعفر العمدة، وضم عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم، محمد رمضان، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، أحمد فهيم، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي، وحققت هالة صدقي شهرة واسعة ونالت على العديد من الجوائز ويرجع السبب اتقان دورها وتعليق الجمهور بالملكة صفصف، وتصدر المسلسل ترند فور عرضه على الشاشة.

