نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح عبدالله أحدث المنضمين لمسلسل”جري الوحوش” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان صلاح عبدالله لمسلسل”جري الوحوش”، ومن المقرر بدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة محمود عبد المغني، نضال الشافعي، وآخرون من النجوم من المقرر الإعلان عن اسماءهم قريبًا.

مشاركة صلاح عبد الله في فيلم “ دولارات دولارات”

ومن جانب آخر، كانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله السينمائية فيلم “ دولارات دولارات”، والذي يعُرض حاليًا في السينمات، وهو بطولة نضال الشافعي، راند البحيري، علاء مرسي، منة فضالي، طاهر أبو الليلة، أمينة، هالة فاخر، مدحت تيخا، حسن عبد الفتاح، محمود حافظ، ياسر علي ماهر، إبرام سمير صبري عبد المنعم.

ما هي آخر أعمال صلاح عبد الله الدرامية؟

و في الجانب التليفزيوني، كانت آخر أعمال النجم صلاح عبد الله هو مسلسل “ سفاح الجيزة”، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ونال إشادات عديدة من قبل الجمهور على السوشيال ميديا.

من هم أبطال مسلسل “ سفاح الجيزة”؟



شارك في بطولة مسلسل “ سفاح الجيزة” الفنان القدير صلاح عبد الله والفنانة القديرة حنان يوسف والفنان أحمد فهمي والفنانة داليا شوقي والفنانة جيهان الشماجرجي والفنانة ركين سعد و الفنان باسم سمرة وعدد من نجوم الفن.

وينتمي مسلسل سفاح الجيزة لنوعية المسلسلات القصيرة حيث يتكون من 8 حلقات، وتدور أحداث المسلسل حول أحمد فهمي الذي يجسد خلال الأحداث شخصية "قذافى فراج" سفاح الجيزة الحقيقي، الذي ارتكب 4 جرائم قتل بشعة بشكل درامي، خلال عامي 2015 و2017، وأيضًا ارتكب العديد من الجرائم الأخرى ومن بينها النصب، ثم تسببت صدفة في فضح جرائمه لينتهي به الحال أمام حبل المشنقة مواجهًا حكمًا بالإعدام.

وعرض المسلسل أيضًا تفاصيل حياة القاتل وطرقه في ارتكاب جرائمه وكيف استطاع التخفي واستدراج ضحاياه، وكان السفاح الحقيقي على قدر من البشاعة مع ضحاياه حيث كان الغدر هو سلاحه الدائم، قذافي فراج هو السفاح الحقيقي الذي ارتكب عدد كبير من جرائم القتل بالإضافة إلى النصب والسرقة.