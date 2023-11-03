إنتعاشة فنية..تعرف على خريطة الأعمال المنتظرة لـ فتحي عبد الوهاب

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان فتحي عبد الوهاب حالة من النشاط الإنتعاشة الفنية، سواء بالدراما أو السينما فهو يشارك حاليًا، في عدة أعمال فنية، من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز تلك الأعمال.



مشاركة فتحي عبد الوهاب في المداح الجزء الرابع



تعاقد الفنان فتحي عبد الوهاب مؤخرًا على المشاركة في بطولة العمل بجوار حمادة هلال والذي من المقرر طرحه خلال شهر رمضان المقبل، حيث يواصل صناع العمل التحضير له حاليًا.

الحشاشين

بجانب تجربة المداح سيشارك فتحي عبد الوهاب أيضًا في الحشاشين مع كريم عبد العزيز، ويلعب خلاله شخصية نظام الملك وهو العدو المباشر لـ حسن الصباح الذي يقدمه كريم ضمن الأحداث، ويتم طرحه خلال شهر رمضان المبارك



مشاركته في فيلم "فيتو"



وبجانب تجاربه الدرامية السابقة، سيخوض تجربة سينمائية من خلال فيلم "فيتو" بطولة إلهام شاهين، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي يناقش أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا، ويشارك بجانب إلهام شاهين في بطولته كل من عمرو عبدالجليل، ماجد المصري، ورانيا يوسف.



ما هي آخر أعمال فتحي عبد الوهاب؟

يذكر أن أخر أعمال الفنان فتحي عبد الوهاب، هو مسلسل سوق الكانتو، والذى شارك فى السباق الرمضاني الماضي 2023، وهو بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ودارت أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجّار.