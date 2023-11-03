تفاصيل شخصية سلوى عثمان في مسلسل "الوصفة السحرية"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة سلوى عثمان، حاليًا في مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي يواصل صناعه إجراء التحضيرات الخاصة به، استعداد لطرحه قريبًا، وتظهر خلال الأحداث بدور حماة الفنان إسلام جمال ووالدة الفنانة بسمة داوود.

من هم طاقم عمل مسلسل "الوصفة السحرية"؟



يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.



ما هي آخر أعمال سلوى عثمان؟



وفي سياق آخر، شاركت الفنانة سلوى عثمان، مؤخرًا في مسلسل "نصي التاني"، وجسدت خلاله دور والدة النجم علي ربيع، وهو بطولة علي ربيع، محمود البزاوي، رنا رئيس،محمد محمود، وفاء عامر، أسماء أبو اليزيد، بسنت شوقي، ياسمين رئيس، ميرنا نور الدين، جيلان علاء، إيمان السيد، وغيرهم، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج عمرو صلاح.

أعمال سلوى عثمان في رمضان 2023

كما شاركت سلوى عثمان في السباق الرمضاني الماضي بالعديد من الأعمال الدرامية وهي “رمضان كريم 2”، “سوق الكانتو”، “ستهم”، “جت سليمة”، "جعفر العمدة"، وقد حققت نجاحًا كبيرًا خلال مشاركتها في جميع الأعمال.