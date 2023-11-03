نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. تعرف على قصة مسلسل”إقامة جبرية” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر الفنانة هنا الزاهد، حاليًا عرض مسلسلها الجديد “إقامة جبرية”، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتجسد خلاله شخصية دكتورة صيدلانية تعاني من مشاكل نفسية أثناء تعاملها مع الرجال، وتقع في حب محمد الشرنوبي في نهاية العمل.

تقاصيل شخصيات أبطال مسلسل “إقامة جبرية”

ويجسد النجم محمد الشرنوبي خلال أحداث المسلسل دور بطل العالم في السباحة، وتقوم النجمة صابرين بدور والدته، وتعمل طبيبة نفسية، تلجأ لها هنا الزاهد، من أجل العلاج، بينما تلعب ثراء جبيل دور صاحبة مركز لتربية الكلاب وهي صديقة هنا الزاهد المقربة.

من هم أبطال مسلسل "إقامة جبرية"؟



ويتكون مسلسل إقامة جبرية من 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، وهو بطولة صابرين، محمد الشرنوبي،ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.



مشاركة هنا الزاهد في مسلسل "سيب وأنا أسيب"



يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد هو مسلسل “سيب وأنا أسيب”، والذي دارت أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، وهو بطولة أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آيةسماحة، دنيا سامي، أحمد سلطان، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ساندي علي، فيما ظهرت هنادي مهنا وانتصار واللبناني كارلوس عازارضيوف شرف بالعمل، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان.