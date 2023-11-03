نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حلقة علي الحجار في برنامج "Sold out" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم علي الحجار، لتصوير حلقته في برنامج "Sold out" وذلك يوم 11 نوفمبر بحضور الجمهور في مسرح معهد الموسيقى العربية، وتعرض عبر شاشة قناة CBC خلال الفترة المقبلة.

ويبدأ دخول الجمهور في تمام الثامنة مساءً في مسرح معهد الموسيقى العربية، ومن المقرر أن يقدم علي الحجار باقة من أغانيه المميزة.

أسعار تذاكر حلقة علي الحجار مع محمود سعد

وطرحت الشركة المنظمة، أسعار تذاكر حلقة الفنان علي الحجار، وتنوعت التذاكر للجمهور على فئتين، وجاءت الأسعار كالتالي:الفئة الأولى Platinum بمبلغ 300 جنيهًا، الفئة الثانية Gold بمبلغ 200 جنيهًا.

تفاصيل الموسم الثاني من برنامج "Sold out"

يشهد الموسم الثاني من برنامج sold out المذاع على منصة watch it الإلكترونية، وقناة cbc، استضافة عدد كبير من النجوم على مختلف المسارح، مع إقامة عدد من الحفلات الموسيقية أو الغنائية بعد اللقاء، ومن هؤلاء النجوم: النجم أحمد حلمي، المقرر استضافته يوم السبت 4 نوفمبر الساعة 8م على مسرح تياترو أركان الشيخ زايد، والفنان سيد رجب، والمطربة لينا شاماميان ضيفا اليوم.

بالإضافة إلى استضافة النجم خالد النبوي يوم الخميس 9 نوفمبر الساعة 8 مساء، على مسرح معهد الموسيقى العربية، والموسيقار الكبير هاني شنودة يوم الإثنين 6 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء.

يتميز كل عرض من sold out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضًا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم.