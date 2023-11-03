نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ترجمة فيلم "المنبر" لأكثر من لغة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر فريق عمل فيلم "المنبر" تحويل الفيلم لأكثر من لغة بجانب اللغة العربية، حتى يصل لأكثر عدد من الجمهور حول العالم، ويتفاعلون مع رسالة الفيلم، وإبراز دور الأزهر الشريف.

ويواصل فريق عمل فيلم "المنبر "تصويره في أحد مواقع التصوير بمدينة السادس من أكتوبر، وهو العمل الذي يستعرض من خلاله دور الأزهر الشريف، على مدار الألف سنة الأخيرة.



من هم فريق فيلم "المنبر"؟

“فيلم المنبر” يضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد حاتم، وعمر السعيد، وآيتن عامر، كمال أبو رية، ميدو عادل، أحمد فهيم، أحمد عزمي، سامح الصريطي، تأليف فداء الشندويلي، إخراج أحمد عبدالعال.

وتدور قصة "المنبر" في إطار تاريخي يحمل مزيجًا من الإثارة والتشويق، ويجسّد خلاله أحمد حاتم شخصية عالم أزهري، و"المنبر" هو اسم مبدئي للعمل.

ما هي آخر أعمال أحمد حاتم؟

من ناحية أخرى يعرض حاليًا بدور السينمائية فيلم “حسن المصري”، بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مكرم مراد، لينا صوفيا، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.