انت الان تتابع خبر بعد انتقادات رسالتها بالعبريه.. رد صادم وغير متوقع من بسمة وهبة: أنا عملت انقسام! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خلال لقاء لها مع برنامج ET بالعربي، علقت الإعلامية بسمة وهبة على الانتقادات التي طالت رسالتها العبرية لإسرائيل، والتي وجهتها عبر برنامجها "90 دقيقة".

وقالت: "أنا تريند أدور عالتريند ليه؟ طبعا أنا اتكلمت بلغة عبرية ركيكة واعترف والمهم إن رسالتي وصلت، نسيوا كل اللي بيحصل وركزوا في الطريقة اللي اتكلمت بيها بالعبرية... انتوا في ايه ولا في ايه؟".وأضافت: "أنا بعتت رسالة صحوة للشعب الإسرائيلي، إن هو لازم يحاكم نتنياهو لأنه مجرم حرب، هما الأطفال اللي بيصرخوا ويعيطوا وبيكونو مش واخدين رصاص فدا فسفور".

وواصلت: "الكلام دا وصل للشعب الإسرائيلي وأقدر أقول بكل ثقة إني أنا عملت انقسام في الشعب الإسرائيلي لأنهم انقسموا على نتنياهو ... في ناس معاه وفي ناس ضده".

وتابعت: " مش فارق معايا كل اللي سابوا فلسطين واللي بيحصل فيها وانتقدوا اللغة بتاعتي دا بيدل على نفسيتهم عاملة إزاي، المهم عندي إن كل إسرائيل شافت الفيديو".