انت الان تتابع خبر شيرين رضا تروي قصة تعرف والدها ووالدتها.. والمفاجأة في الشيء الذي ساعدها على بناء شخصيتها؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة على برنامج "ضيفي"، والذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش والمعروض على قناة الشرق.

وكشفت شيرين رضا خلال اللقاء عن قصة تعارف والديها، وعن الأشياء التي تعلمتها من والدتها الصربية، وعن تأثير فرقة رضا عليها.

حيث قالت: "ماما علمتني كل حاجة، إتعلمت منها احترم مواعيدي وإني أكلم الناس بذوق، واتعلمت منها العصبية وحب الحيوانات الكبير".

وتابعت: "ماما كانت باليرينا بترقص في الأوبرا، وكانت فرقتها بتسافر بلاد كتير قوي منها مصر، وتقريبًا اتفرجوا على عرض لفرقة رضا وإتعرفت على بابا بعدها، وأنا كمان اتربيت في وسط فرقة رضا وبدأت أسافر معاهم وأنا عمري أربع سنين، وسافرت أفريقيا كلها في تونس والجزائر والمغرب وأوغندا، وده ساعدني في بناء شخصيتي".

وأضافت: "لما الفرقة كانت بتوصل أي بلد كانوا يستقبلوها باحتفال ويعملوا رقصاتهم، وبابا كان بيقولي انزلي معاهم علشان تتصوري، وكانت خطوة إدتني ثقة كبيرة في النفس، وغيرت مساري كبنت".

وأردفت: "حاولت أرقص مع الفرقة وأنا عمري 14 سنة في عيد تحرير سينا قدام الرئيس الراحل حسني مبارك ووقتها كنت رايحة أشوف بابا في مسرح البالون، وبنت من الفرقة غابت وطلب مني أقف مكانها، وتاني اليوم روحت والبنت رجعت، لكن قولت لها معلش ده مكاني".

وأكملت: "عملت بروفات كتيرة مع الفرقة في الشعر والمكياج، وأول مرة أقف قدام الناس كنت مرعوبة قوي، وعملت المطلوب مني وكملت العرض".