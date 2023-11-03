الجمهور يرفع القبعة لصفاء جلال في مسلسل ورق التوت

القاهرة - محمد ابراهيم - تفوقت الفنانة صفاء جلال على نفسها من خلال دورها المؤثر والفعال في مسلسل ورق التوت، والذي يعرض حاليا من ً السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً، بالاضافة إلى عرضه على منصة watch it.





وظهرت "صفاء" بأسلوب السهل الممتنع دون مبالغة، حيث تلقت تعليقات كثيرة من الجمهور، حول آداة دورها، وخاصة في المشهد الذي جمعها بابنتها، حيث أخبرت صفاء ابنتها في المسلسل إنه ا حامل لتنهار بعدها خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيش فيها.

تعليقات الجمهور على منشور صفاء جلال



ومن جهة آخرى، شاركت الفنانة صفاء جمهورها بصور لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، حيث نالت على اشادات وتهنئات واسعة من قبل نجوم الوسط الفني ورواد السويشيال ميديا،وكانت من أبرز التعليقات الف مليووون مبرووك، فينك يا صفاء من زمان، صفاء جلال الفنانة الموهوبة والمتميزة دائما، المسلسل عظمة ودورك ما فيش منه اثنين، وغيرها من التعليقات.

أبطال مسلسل “ورق التوت”



مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

آخر أعمال الفنانة صفاء جلال



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة صفاء جلال، مسلسل "جروب العيلة"، ومن بطولة سميحة أيوب، وحنان سليمان، وصفاء جلال، وحسام فارس، ورشا المهدى، وأحمد سعيد عبد الغنى، وإسلام جمال، وجيهان الشماشرجى، وترنيم، وعلاء عرفة، ومن تأليف منة فوزي وهند عبدالله، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وإخراج منال الصيفي، ونال المسلسل على إعجاب الكثير من الجمهور وتصدر الترند فور نزوله.