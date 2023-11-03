انت الان تتابع خبر عندما انهار الفنان مدحت صالح باكياً أثناء تسجيل هذه الاغنية.. والسبب غير متوقع!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات إخبارية فنية نشر اللقاء التلفزيوني للفنان مدحت صالح كشف فيه عن بكائه اثنا تسجيله احدى الأغاني تزامنا مع احتفال مدحت بعيد ميلاده الـ 63.

فبالرغم من أن أغنية حقك على عيني بمسلسل حضرة المتهم أبي، حققت نجاحًا كبيرًا، إلا أن ذكراها حزينة على مدحت صالح، حيث بكى كثيرًا أثناء تسجيل الأغنية، لأنه تذكر والده لحظة تسجيله الأغنية، فقال خلال لقاء تلفزيوني سابق له: قصة الأغنية كانت كئيبة، حسيت إني رايح أغني أغنية بكلم فيها والدي، وقتها لقيت حاجات كتير ملمسة،.

وتعبت حقيقي من كتر البكاء.واستطاع أن يكتب اسمه بحروفٍ من ذهب، في عالم الغناء، بسبب ما قدمه طوال مشواره الفني، كما برع في تقديم حالات مختلفة في أغانيه لمست قلوب محبيه، ومازالت عالقة في الأذهان رغم مرور سنوات كثيرة عليها.

الجدير بالذكر أن مدحت صالح قدم العديد من الأغاني المتميزة، خلال مشواره الفني، منها أغنية: قلب واحد، زي ما هي حبها، حبيبي يا عاشق، المليونيرات، بطل الحكاية، وغيرها من الأغاني التي لقت إعجابًا من الجمهور المصري والعربي.