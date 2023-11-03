انت الان تتابع خبر غلطة عمري إني تزوجته.. ميرفت أمين تخرج عن صمتها وتفضح بطل "مدرسة المشاغبين".. لن تتخيلوا من هو وماذا كان يفعل بها كل ليلة؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة المصرية ميرفت أمين، في لقاء سابق برنامج "الليلة دي" مع الفنانة أروى عن الفنان الذي ندمت على الزواج منه.

قالت النجمة ميرفت أمين إنها ندمت على زواجها من المطرب السوري موفق بهجت الذي شارك في مسرحية مدرسة المشاغبين.وأوضحت "أمين": "لقد كنت صغيرة السن آنذاك ولا أستطيع أن أحكم على الأمور بطريقة سليمة، فقد تعرفت عليه عندما اشتركنا معا في أحد الأفلام.. أعجبت به وشعرت بأشياء غريبة نحوه دون غيره، وعندما دعاني لزيارته في مكان عمله كنت في غاية السعادة، وبالتالي حدث تجاوب وانجذب كل منا للآخر".

وأضافت: "تعرضت لمعارضة شديدة من والدتي ووالدي وعانيت من غضبهما لفترة، ولكني صممت على أن أخوض التجربة دون أن أستمع لأحد، ولكنني في الآخر دفعت ثمن عنادي، حيث دبت الخلافات بيننا ولم يعد هناك أمل في التفاهم حتى صممت على الانفصال رغم محاولاته العديدة لعودة المياه لمجاريها".

وأكدت الفنانة ميرفت أمين أنها لم تتزوج من الفنان محمود قابيل ولم يكن في يوم الأيام ضمن أزواجها، وقالت: "أتعجب من انتشار هذه الشائعة ومن تكرارها في أكثر من مناسبة".