قبل عرضه في السينما.... تعرف على تفاصيل جديدة لفيلم DUNKI لـ" شاروخان "

القاهرة - محمد ابراهيم - رفع الممثل الهندي العالمي شاروخان مستوى الحماس لجمهوره عن إصدار أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "DUNKI"، حيث شارك "شاروخان" جمهوره ببرومو فيلمه الجديد "DUNKI" من خلال حسابه الرسمي بموقع القصص القصيرة "إكس"، وأرفق بالفيديو تعليق قال فيه:"قصة أناس بسيطون وحقيقيون يحاولون تحقيق أحلامهم ورغباتهم، من الصداقة والحب والتواجد معًا".

شاروخان يعرب عن سعادته لهذا

السبب

وأضاف:"أن تكون في علاقة تسمى المنزل! قصة دافئة من قبل راوي قصص دافئ، إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذه الرحلة وآمل أن تأتوا معنا جميعًا".



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور ونجوم بوليود.



تعرف على موعد عرض فيلم "DUNKI"

ومن المقرر ان يتم عرض الفيلم خلال شهر 21 ديسمبر المقبل، ضمن أفلام الكريسماس.

أبطال فيلم" Dunki"



والفيلم Dunki يضم مجموعة من أبرز النجوم من ضمنهم شاروخان،أبهيجات جوشي، وكانيكا ديلون، تابسي بانو، ضياء ميرزا، وبومان إيراني، سيناريو،وغيرهم من النجوم والفيلم من إخراج راجكومار هيراني

تعرف على أحداث فيلم شاروخان الجديد

وتدور أحداث فيلم DUNKI في إطار درامي كوميدي حول أربعة أصدقاء وسعيهم للوصول إلى الشواطئ الأجنبية، ويتعرض أبطال العمل إلى صعوبات ومواقف طريفة طول الرحلة، ويكتشفون مواقف غريبة تقربهم من بعض وتحفزهم نحو التمسك بأحلامهم.



آخر أعمال شاروخان

والجدير بالذكر آخر أعمال الممثل العالمي شاروخان فيلم Pathaan الذي انطلق في دور العرض السينمائية في شهر يناير الماضي، وفيلم jawan المعروض حاليا في السينمات، والذي نال على إعجاب الكثير من الجمهور من مختلف العالم، وحقق إيرادات مرتفعة في تاريخ شباك تذاكر السينما العالمية، واستطاع شاروخان أن يخلق روح البهجة والشجاعة من خلال هذا الفيلم ويحجز محبة واسعة بين الكبار والصغار ليصبح رقم واحد ومصدر للطموح لديهم.

