نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدرية طلبة تكشف المستور عن إسرائيل فماذا قالت؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الممثلة بدرية طلبة عن غضبها الشديد لما يحدث الآن على الساحة من تهجير الفلسطينين أراضيهم بالغصب، ومدى جشع العدو الصهيوني واستخدامه القوى العظمي لتدمير غزة بأكملها من انقراض البشر وتحطيم أحلامهم وطموحهاتهم وتجريدهم من الإنسانية، وطريقة خدعتهم للإعلام الغربي.

حيث شاركت "بدرية" جمهورها بفيديو يبين تاريخ اليهود وأنهم جاءوا مطرودين من البلاد، ومنح وعد بلفور لهم وعد لمن لا يملك لا يستحق من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل مقاطع الفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وعلقت على الفيديو قائلة:" اللمامة لازم يراجعو تاريخهم كويس يا مرشوشين بمبيد الحشرات يا معفنين".





وفورًا من مشاركة الفيديو تلقت بدرية على دعم واسع من قبل الجمهور ونجوم الوسط الفني مشيدين بموقفها الشجاع والجرئ.



ما علاقة بدرية طلبة بكتف قانوني؟

تنتظر الممثلة بدرية طلبة عرض أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم" كتف قانوني "، وتشاركه في البطولة مجموعة من أبرز النجوم هالة صدقي، كريم عفيفي، انتصار، وغيرهم من النجوم.



آخر أعمال بدرية طلبة



يذكر آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة فيلم "تماسيح النيل"، ويشارك في بطولته: ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وغيرهم، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

تفاصيل فيلم "ساعة إجابة"

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة فيلم "ساعة إجابة" بطولة سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، أحمد طلعت، وغيرهم من الفنانين.