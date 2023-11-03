نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنان أمير شاهين: كان دائمًا بيتقال إني بشتغل بواسطة علشان أختي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال تخليت عن الطيران حلم الطفولة بسبب التمثيل وأيضا قال الفنان امير شاهين من خلال برنامج “ free time “تقدمه الاعلامية نسمهار الصغير و الإعلامية يارا أحمد علي شاشة قناة هي: أنا من اوائل أولاد الفنانيين اللي ظهروا وكان دايما بيتقال من وانا صغير اني بشتغل علشان اختي ولكن الحمد لله انا قدرت اثبت نفسي واشتغلت مع مخرجين كبار ماحدش يقدر يفرض عليهم حد زي المخرج محمد سامي والاستاذ علي عبد الخالق .

و أضاف الفنان أمير شاهين أن الواسطة في المجال الفني عطلتني ولكن في الآخر الموهبة هي اللي خلتني أوصل للجمهور واخدت جائزة مهرجان اسكندرية أحسن ممثل شاب وجائزة المهرجان الكاثوليكي.

وصرح الفنان أمير شاهين إنه تخلي عن الطيران حلم الطفولة بسبب التمثيل بعد دراسة سنتين طيران مدني واشتغل سنة طيار في شركة خاصة.

برنامج “ free time

برنامج “ free time “تقدمه الاعلامية يارا أحمد والاعلامية نسمهار الصغير علي شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش اهم القضايا المطروحة بين الجمهور.