نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنان" أمير شاهين ": مفيش حاجة اسمها نمبر وان في التمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الفنان أمير شاهين، من خلال برنامج “ free time “تقدمه الاعلامية نسمهار الصغير والاعلامية يارا أحمد علي شاشة قناة هي: ان مفيش حاجة إسمها نمبر وان في السنيما أو الدراما لان في فنانين كتير كلهم صف أول وناجحين جدًا وبيعملوا إيرادات كبيرة جدًا فكلمة نمبر وان هي كلمة كبيرة.

و أضاف الفنان أمير شاهين أنه راضي عن نفسه وعن اداءه وتواجده في الأعمال الفنية آخر فترة وان كلهم شخصيات جديدة وعجبت الجمهور

و تحدث عن نجاح الدور وكواليس التعاون مع الفنانة إلهام شاهين وايضا المشاهد المؤثرة في العمل وكشف تصريحات لأول مرة بخصوص تبرعه بأعضاء جسده بعد الوفاة ورأيه في تصريحات إلهام شاهين واعماله الفترة المقبلة.

و العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وحكاية ألفريدو، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

برنامج “ free time “

برنامج “ free time “ تقدمه الاعلامية يارا احمد والإعلامية نسمهار الصغير علي شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش اهم القضايا المطروحة بين الجمهور.