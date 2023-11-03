هكذا ودع هاني شاكر الشاعر محمد قصاص بهذه الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب النجم الكبير هاني شاكر عن حزنه الشديد لفراقه الشاعر الراحل محمد قصاص، حيث شارك "هاني" جمهوره صورة الشاعر الراحل محمد قصاص عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" أتقدم بخالص العزاء إلى الأسرة الفنية في وفاة الشاعر الكبير محمد القصاص، وخالص العزاء لأسرته ومحبيبه ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".



تعليقات الجمهور على منشور هاني

شاكر

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب، البقاء والدوام لله وانا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، وغيرها من التعليقات.

من هو محمد القصاص؟



استطاع الشاعر الراحل محمد القصاص ان يحقق نجاحات واسعة مع أبرز نجوم الوسط الفني ومن أبرز هم الراحل أحمد منيب مفيناش من خوف، وهاني شاكر علي الضحكاية وحبين، وراغب علامة اه يا ليل، وغيرهم من النجوم.

آخر أعمال هاني شاكر

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان هاني شاكر أغنية الهوية عربي.

تفاصيل أغنية "الهوية العربية"

والاغنية من كلمات أسامة حسن، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وإنتاج محمد علام، كيوب ميوزك والشريك الرقمي فيكتوري لينك، وحازت الأغنية على إعجاب قطاع كبير من محبين ومتابعين هاني شاكر.

