الفنان أمير شاهين: كل تصريحات " إلهام شاهين "بتفتح النار عليها

القاهرة - محمد ابراهيم - أتمني اتبرع بأعضاء جسمي بعد الوفاه وصرح الفنان امير شاهين من خلال برنامج “ free time “تقدمه الاعلامية يارا والاعلامية نسمهار علي شاشة قناة هي ان كل تصريحات الفنانة " الهام شاهين " بتفتح النار عليها وهي دايما مثيرة للجدل هي صريحة زيادة عن اللزوم وبتجادل معاها إنه ا ليه قالت كده في تصريحات معينة ولكن في الاخر بدعمها في كل آراءها.

و اكد الفنان أمير شاهين أنه بيوافق الفنانة إلهام شاهين في تصريحها بالتبرع باعضاء الجسد بعد الوفاة وأنه ده حاجة إنسانية وخير وموجود في أوروبا ولو بقيت شرعية في مصر أنا هتبرع باعضاء جسمي.

برنامج “ free time “

برنامج “ free time “تقدمه الاعلامية نسمهار الصغير والاعلامية يارا احمد علي شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش اهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

و تحدث أمير شاهين عن نجاح الدور في الفريدو وكواليس التعاون مع الفنانة إلهام شاهين وايضا المشاهد المؤثرة في العمل وكشف تصريحات لأول مرة بخصوص تبرعه بأعضاء جسده بعد الوفاة ورأيه في تصريحات الهام شاهين واعماله الفترة المقبلة.

مسلسل الفريدو

العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وحكاية ألفريدو، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.