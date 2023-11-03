نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجي وجدان تعتزل السوشيال ميديا لهذا السبب! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجئت الفنانة إنجى وجدان، جمهورها منذ قليل بإعلانها اعتزال السوشيال ميديا خلال هذه الفترة وإنه ا تحتاج لهدنة.



وكتبت انجي، من خلال صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير "إنستجرام": "أنا آسفة لكن أنا مضطرة أبعد عن السوشيال ميديا شوية محتاجة بريك اللى محتاجني ضرورى ممكن يبعتلى إيميل".



تفاصيل أعمال انجي وجدان الفترة المقبلة:

وتشارك إنجي وجدان، في فيلم "بلموندو" أمام الفنان حسن الرداد، تمهيدًا لطرحه خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، ضمن موسم أفلام صيف 2023.

فيلم "بلموندو" بطولة حسن الرداد، إنجي وجدان، هاجر أحمد، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.





تفاصيل مشاركة إنجي وجدان في "يالا نتكلم":

وكانت قد حققت نجاح ببرنامج "يالا نتكلم" والذي يقدم محتوى من خلال منح الآباء والأمهات نصائح تربوية حول كيفية التعامل مع أبنائهم، وذلك بمشاركة عدد من نجوم الدراما والخبراء المتخصصين.

برنامج "يالا نتكلم" من ست حلقات مختلفة، يُمكن لجميع أفراد الأسرة مشاهدتها دون قيود، وتصل مدة كل حلقة نحو 20 دقيقة، ويقوم ببطولتها النجم سامح حسين والنجمة إنجي وجدان، بمشاركة الخبيرة نهى أبو ستة، خبيرة التربية والتغذية للأطفال، والتي ستقوم باستضافة عدد من الخبراء، وقادة الرأي لإجراء نقاشات تثقيفية حول موضوع الحلقة، وفريق العمل يتكون من المخرج تامر عشري، والسيناريست عزت أمين، والمنتج مصطفى متولي.