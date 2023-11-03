في ذكري ميلادها محطات متميزة في مشوار رجاء عبده

القاهرة - محمد ابراهيم - يتزامن اليوم الجمعة ٣نوفمبر ذكرى ميلاد الفنانة رجاء عبده، والتى تميزت بالشجاعة والإصرار والعزيمة والصوت الشجن الذي لا يستطيع أحد أن يقلده، فهي من الفنانات المحظوظات الذين نالوا على شهرة واسعة حين ذلك الوقت، فكان الحظ حليف لها فقد وقفت أمام كبار النجوم جعلتها تحظى على شهرة واسعة على الساحة الفنية في وقت قصير من رغم تواجد أسماء لامعة في ذلك الوقت.

ويبرز دوت الخليج الفني في ذكرى ميلادها أبرز محطاتها الفنية

من هي الفنانة رجاء عبده؟



رجاء عبده هي فنانة شاملة متعددة المواهب فهي ممثلة ومغنية، ولدت يوم 3 نوفمبر 1919، فهي من مواليد شبرا، دخلت عالم التمثيل عبر الغناء.



كيف انطلقت رجاء عبده نحو الشهرة؟



بدأت انطلاق شهرة رجاء عبده منذ نعومة أظافرها، واستطاعت رجاء أن تخطف الأنظار في سن صغير من خلال غناء المحطات الأهلية والحكومية، عملت مطربه في الإذاعة الأهلية.



تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ رجاء عبده



كانت رجاء عبده الحظ حليف لها من خلال لقائها بالفنان محمد عبد الوهاب، وغنائها لأغنية البوسطجيه اشتكوا، وأبوريت شهرزاد، وتمثيلها لأول بطولة لها من خلال فيلم وراء الستار.

ومن أبرز الأعمال مسرحية زوبا الكلوباتيه، و، ومسلسل حبى وتقديري،وفيلم حبايبى كتير، ومن رغم هذا النجاح الطاغي الذي حققته رجاء في ذلك الوقت ألا أنها قررت الاعتزال

عن الفن لفترة، ثم عادت إليه وعملت بعدها العديد من الأفلام يبلغ عددها 13 فيلما.

قصة زواج رجاء عبده سرًا من طبيب مشهور

أثارت قصة زواج رجاء عبده سرا من طبيب مشهور يوسف عطية جدلا واسعًا فلم يصدق أحد هذه الزيجة، ولم يستمر هذا الجدل وتحول إلى زواج رسمي وقام عبد الحليم حافظ بالغناء في الفرح.

رجاء عبده تكشف عن خيبة آمالها بزوجها

واكتشفت رجاء عبده بعد فترة طويلة من الزواج أن زوجها مدمنا للقمار خاصة لعبة " كاريه دام ".

وكشفت رجاء عن معاناة زواجها خلال تصريحات تلفزيونية قائلة: "كثيرا ما خيرت زوجي بيني وبين بنات الكوتشينة "، إلا أنه في كل مرة وعد وأخلف وفضل بنات الكوتشينة الأربع اللاتي ملكن عليه مشاعره، وآمل أن تجتاز حياتنا الزوجية شاطئ الأمان من أجل أولادي عصام وعمر ويبتعد زوجى عن عادة اللعب بالكوتشينة، لكن لجأت إلى القضاء للحصول على الطلاق وجاء الحكم في صالحي.