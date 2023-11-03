انت الان تتابع خبر ريهام عبد الغفور تفاجئ جمهورها وتعلن عن سعادتها البالغة للعمل مع هذا النجم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن الفنانة ريهام عبد الغفور عن تعاونها للمرة الرابعة ، مع الفنان المصري محمد ممدوح، الذي تستمتع بالعمل معه في أكثر من عمل، ولكن هذه المرة تشترك في مسلسل "إجازة وضع".

وأكدت ريهام أنها من أشد المعجبات بتايسون وتشعر بالمتعة الفنية والتفاهم الشديد بينهما، التي حققتها معه في ثلاثة أعمال فنية سابقة وهي مسلسلات "لا تطفئ الشمس"، "وش وضهر"، وآخرها مسلسل "رشيد" الذي عرض رمضان الماضي وحققا به نجاحاً كبيراً.

وكشفت ريهام عن تفاصيل المسلسل مؤكدة أنه يختلف عن الأعمال التي قدمتها من قبل، حيث يحمل طابعاً كوميدياً.

وبدأ مخرج المسلسل محمد شاكر خضير في عمل جلسات التحضير للعمل واختيار باقي أبطاله، لبدء التصوير في أقرب وقت، استعداداً لعرضه في رمضان القادم.

يذكر أن ريهام عبد الغفور قدمت في عام 2023 الجاري عدة أعمال حققت بها نجاحاً كبيراً، حيث حصلت على إشادات واسعة عن دوريها في مسلسلي "الغرفة 207" مع محمد فراج، و"الأصلي" والذي قدمت فيه البطولة المطلقة، ومسلسل "أزمة منتصف العمر" مع كريم فهمي، ونالت عنه إشادات كبيرة، ثم مسلسل "رشيد" والذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحاً ضخماً وقت عرضه.